DiDi quiere dejar de ser una aplicación asociada únicamente con los desplazamientos y convertirse en una plataforma desde la que los colombianos puedan resolver distintas necesidades cotidianas. Su apuesta es reunir en una sola aplicación servicios de movilidad, solicitudes de comida, compras de productos y envío de paquetes, una estrategia con la que busca competir por un lugar más amplio en el mercado de las aplicaciones digitales.

La compañía presentó en Colombia ‘Gánale al drama’, una campaña protagonizada por el actor mexicano Alfonso Herrera, conocido por su participación en Rebelde y RBD. Aunque la producción utiliza el humor y la nostalgia para conectar con el público, su propósito comercial apunta a comunicar una transformación en el modelo de la plataforma: pasar de ofrecer servicios individuales a integrar diferentes soluciones tecnológicas dentro de un mismo ecosistema.

La propuesta responde a un mercado en el que los usuarios suelen recurrir a distintas aplicaciones dependiendo de lo que necesitan. Una sirve para pedir transporte, otra para solicitar comida y otras para comprar productos o enviar paquetes. DiDi quiere reducir esa fragmentación mediante una aplicación que concentre varias de esas actividades.

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Actualmente, su oferta en Colombia incluye DiDi Express, DiDi Moto, DiDi Pon Tu Precio, DiDi Más Rápido, DiDi Confort y DiDi Taxi, además de DiDi Food, DiDi Shop y DiDi Entrega. Cada servicio atiende una necesidad diferente, pero la apuesta está en que puedan utilizarse desde una misma plataforma.

Una estrategia que busca cambiar los hábitos de uso

Las cifras entregadas por la compañía muestran algunos avances de esta integración. Entre enero y octubre de 2026, cerca del 30 % de los usuarios activos utilizó tanto las soluciones de movilidad como DiDi Food. En el mismo periodo de 2025, la proporción era del 27 %.

Además, los usuarios únicos de sus soluciones de movilidad y DiDi Food crecieron cerca de un 8 % entre enero y octubre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior. Para la empresa, estos datos reflejan que una parte de sus clientes comienza a utilizar más de un servicio dentro de la aplicación.

La expansión también incluye otras categorías. DiDi Shop cuenta con más de 2.300 tiendas conectadas diariamente en siete ciudades colombianas. La vinculación de marcas a esta solución aumentó más del 93 % entre enero y noviembre de 2026. Por su parte, DiDi Entrega registró un crecimiento superior al 33 % en las solicitudes durante lo corrido del año, frente al mismo periodo de 2025.

En comida, DiDi Food ha conectado a más de nueve millones de usuarios comensales desde su llegada al país en 2021. Su red incluye cerca de 15.000 restaurantes, de los cuales el 77 % son pequeños y medianos negocios y cocinas ocultas.

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Esta estrategia también supone un reto tecnológico y comercial. Reunir diferentes servicios no consiste únicamente en incluir más opciones en una pantalla. La plataforma necesita conectar procesos de solicitud, disponibilidad, pagos, seguimiento y atención para que las personas puedan pasar de una categoría a otra sin tener que cambiar de aplicación.

La campaña dirigida por la cineasta argentina Maureen Hufnagel acompañará esta apuesta durante más de 30 semanas, con presencia en salas de cine, medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales.

DiDi llegó a Colombia en 2019 y actualmente ofrece sus soluciones de movilidad en 18 ciudades. Ahora busca que su crecimiento no dependa exclusivamente de los viajes, sino de la frecuencia con la que las personas utilizan otros servicios de su ecosistema.

El objetivo, según Oscar Castellanos, director de Masterbrand para DiDi en Hispanoamérica, es que la aplicación esté entre las tres favoritas de los colombianos. La competencia por ese lugar dependerá de algo más que una campaña publicitaria: de que integrar varios servicios en una sola plataforma represente una experiencia realmente útil para sus usuarios.