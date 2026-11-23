NVIDIA confirmó el regreso de Jensen Huang a la presidencia y dirección ejecutiva de la compañía, después de que su junta directiva votara por unanimidad para restituirlo. La decisión, anunciada el 23 de noviembre de 2026, revierte su salida de la empresa y pone fin a un periodo de incertidumbre sobre el liderazgo de uno de los principales fabricantes de chips para inteligencia artificial.

El regreso tiene efecto inmediato. Huang también recupera su puesto como integrante de la junta directiva, luego de haber presentado su renuncia a esos tres cargos a mediados de noviembre. Durante su ausencia, Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de NVIDIA, asumió como CEO interina.

Según el comunicado oficial, la junta tomó la decisión después de varias conversaciones y reuniones con Huang. Sus integrantes aseguraron que quedaron satisfechos con sus explicaciones y con su capacidad para continuar al frente de la compañía.

La dirección de NVIDIA también señaló que recibió información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. A partir de esas consultas, la junta concluyó que la reincorporación del ejecutivo no representa un riesgo para la seguridad nacional.

La decisión resulta significativa para una empresa cuya posición en la industria tecnológica depende, en buena medida, de su capacidad para mantener el liderazgo en el desarrollo de procesadores utilizados para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

La investigación que rodea la salida de Huang

La renuncia del empresario se produjo después de informaciones sobre un supuesto intento de inteligencia extranjera relacionado con su entorno personal y empresarial. Los reportes también generaron cuestionamientos sobre posibles riesgos asociados con la transferencia de tecnología de NVIDIA hacia China.

La situación llevó a la junta directiva a contratar asesoría jurídica independiente para investigar las circunstancias. Sin embargo, el regreso de Huang no significa que las indagaciones hayan terminado.

NVIDIA confirmó que el comité de directores independientes continuará con la investigación hasta llegar a una conclusión. Huang manifestó su disposición a colaborar con el proceso.

La compañía también anunció la creación de un comité de seguridad nacional y controles de exportación, integrado exclusivamente por directores independientes. Este organismo supervisará los riesgos relacionados con el cumplimiento de las restricciones comerciales y la seguridad nacional.

A esas medidas se suma la búsqueda de un nuevo director de cumplimiento normativo, quien tendrá responsabilidades sobre los controles internos de la empresa y reportará al comité de nominaciones y gobierno corporativo.

Colette Kress, por su parte, regresará a sus funciones habituales como directora financiera. El presidente de la junta, Harvey C. Jones, continuará en ese cargo.

Un regreso que va más allá del cambio de CEO

La restitución de Huang tiene implicaciones que superan una modificación administrativa. NVIDIA ocupa una posición determinante en el negocio mundial de la inteligencia artificial, por lo que la continuidad de su dirección ejecutiva también interesa a inversionistas, fabricantes de tecnología y empresas que dependen de sus procesadores.

Huang ha liderado la compañía desde su fundación en 1993 y ha sido una de las figuras centrales de su transformación, desde el negocio de tarjetas gráficas hasta la infraestructura de computación utilizada por los principales desarrolladores de inteligencia artificial.

Su regreso reduce la incertidumbre sobre quién dirigirá esa expansión, pero no elimina las preguntas relacionadas con los controles de exportación, las relaciones comerciales con China y las investigaciones en curso.

Por ahora, NVIDIA recupera a su principal directivo, mientras mantiene abiertos los mecanismos de revisión que llevaron a su salida. La junta tendrá que demostrar que ambas decisiones pueden coexistir sin afectar la confianza de sus inversionistas y socios tecnológicos.