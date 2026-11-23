El escándalo que sacó a Jensen Huang de la presidencia de Nvidia sumó un capítulo decisivo. The New York Times informó el domingo que Alice Huang, la empresaria vinculada sentimentalmente con el fundador de la compañía, mantuvo contacto con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de China, la principal agencia de espionaje de ese país, desde la primavera de 2025 y hasta el último trimestre de este año. El diario cita a personas con conocimiento de los reportes de inteligencia que describen esos encuentros.

Alice Huang dirigió Megaspeed International, una firma de Singapur que fue un cliente importante de Nvidia, con miles de millones de dólares en compras de chips, y que desde 2024 es investigada por las autoridades estadounidenses por la sospecha de que desvió procesadores avanzados de inteligencia artificial hacia China. Según reportes previos del mismo diario, la agencia china la habría reclutado para obtener información sobre los chips de IA estadounidenses e influir en la empresa. Alice Huang y Jensen Huang no son familia.

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Una renuncia y una guerra por la sucesión

La primera revelación sobre la relación, publicada el 29 de octubre, desató una crisis que terminó con la renuncia de Jensen Huang dos semanas después y con un desplome de las acciones de Nvidia, la empresa de chips más valiosa del mundo. Desde entonces, el caso abrió investigaciones de reguladores y del FBI, una revisión interna, acciones en el Congreso y una demanda colectiva de inversionistas. Tres comités de la Cámara de Representantes pidieron a Huang una comparecencia a puerta cerrada.

El viernes, el presidente Donald Trump pidió públicamente que la junta directiva reincorpore a Jensen Huang, a quien considera un aliado, tras una disculpa. “Espero que la junta de Nvidia reincorpore a Jensen Huang. Sería lo mejor para la compañía y también para Estados Unidos”, escribió en su red social. La respuesta llegó del propio presidente de la junta, Harvey Jones: la compañía no volverá a contratarlo. Reportes de prensa indican que Trump fue informado de la relación el año pasado y no tomó ninguna acción entonces.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, tomó este domingo una posición intermedia. En el programa “Face the Nation”, de CBS, dijo que el gobierno está en contacto con la administración temporal de Nvidia y exige respuestas sobre la venta de chips a China. “Necesitamos ver quién estaba a cargo del cumplimiento. Veremos qué nivel de la empresa sabía de esto. ¿Fueron los niveles bajos? ¿El nivel medio? ¿Llegó hasta la cima?”, afirmó. Días después de la renuncia de Huang, el gobierno endureció las reglas de exportación de chips de IA a China, justo antes del viaje de Trump a ese país para reunirse con Xi Jinping.

Espía o no espía: la pregunta sigue abierta

Pese a la gravedad de los reportes, las autoridades evitan una conclusión. El fiscal general, Todd Blanche, dijo este mes que el Departamento de Justicia no ha determinado si Alice Huang era una espía china, y el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, lo repitió el domingo en CNN: “Es un asunto bajo investigación, tanto ella como su compañía, y voy a dejar que la investigación siga su curso”. Un portavoz de Jensen Huang declinó comentar el nuevo reporte; Nvidia y la embajada china en Washington no respondieron a Reuters, que tampoco logró contactar a Alice Huang.

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Detrás del escándalo personal hay un debate mayor. Legisladores de ambos partidos cuestionan si el gobierno ha sido demasiado laxo con los controles de exportación de semiconductores, considerados una ventaja estratégica frente a China. La acción de Nvidia acumula una caída de dos dígitos desde que estalló la crisis, y el mercado sigue de cerca si la empresa más importante de la era de la IA logra aislar su negocio de la pelea política que la rodea.

Fuentes: Reuters, The Verge.