Xiaomi está enviando menos celulares económicos y reforzando su apuesta por la gama alta ante el encarecimiento de los componentes de memoria. La compañía señala la reducción de envíos de equipos de entrada como una de las principales causas de la caída de sus despachos.

Entre julio y septiembre de 2026, Xiaomi distribuyó 30,7 millones de celulares, frente a los 43,3 millones del mismo periodo del año anterior. La caída del 29 % superó la contracción del mercado mundial, que fue del 20 %, según cifras de la consultora Omdia.

El precio promedio de venta de sus dispositivos aumentó casi un 40 %, hasta alcanzar un récord de 1.486 yuanes. Este incremento compensó en gran medida la reducción del volumen de unidades distribuidas. Los ingresos procedentes del negocio de telefonía móvil disminuyeron apenas un 0,8 %, situándose en aproximadamente 6.800 millones de dólares.

Sin embargo, la estrategia no fue suficiente para compensar el incremento de los costos de fabricación. El margen bruto de esta división pasó del 11,1 % al 9,2 % en un año.

La creciente demanda de servidores para inteligencia artificial está llevando a los productores de chips a priorizar componentes más rentables. Esta situación afecta especialmente a los celulares baratos, cuyos fabricantes tienen menos margen para absorber el encarecimiento de las memorias.

Xiaomi busca competir con Samsung y Apple en la gama alta

Como parte de su estrategia, el fabricante chino presentó en septiembre la serie Xiaomi 18 Pro y el plegable Xiaomi 18 Fold. Su participación en el segmento de dispositivos superiores a 6.000 yuanes en China pasó del 3,2 % al 4,4 % en un año.

La competencia en esta categoría es especialmente exigente. Samsung y Apple concentraron el 84 % de las ventas mundiales de teléfonos superiores a 600 dólares durante el primer semestre, según Counterpoint Research.

La surcoreana conservó el liderazgo mundial durante el tercer trimestre con 57,8 millones de unidades distribuidas, pese a registrar una reducción del 5 %. Apple se mantuvo estable con 56,5 millones, mientras que OPPO y Vivo experimentaron retrocesos del 39 % y el 33 %, respectivamente.

Samsung tampoco ha escapado al encarecimiento. Los ajustes en los valores de la serie Galaxy A y las mayores ventas de modelos como el Galaxy S26 Ultra y el Z Fold8 contribuyeron a elevar su precio promedio de venta un 21 %, hasta los 367 dólares.

Los modelos premium con descuento ganan atractivo

El aumento de los precios de los dispositivos Android de gama media está modificando las alternativas de compra. Harshit Rastogi, analista sénior de Counterpoint, considera que los modelos premium con descuento pueden convertirse en una opción más atractiva para quienes necesitan renovar su teléfono.

Antes de adquirir una referencia de gama media recién lanzada, conviene comparar su precio y prestaciones con los de equipos de categorías superiores en promoción.

Las perspectivas para 2027 tampoco son alentadoras. Counterpoint Research publicó el 25 de noviembre una previsión de caída adicional del 6 % en los envíos mundiales, con un panorama especialmente desfavorable para los dispositivos de menor precio y los mercados más sensibles al costo.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).