Escasez de celulares en 2026: ¿por qué habrá menos modelos y precios más altos?

El mercado de los celulares podría enfrentar un escenario poco habitual en los próximos meses: menos modelos disponibles y precios más altos. No se trata de una crisis repentina, sino de una cadena de decisiones forzada por el aumento en los costos de fabricación, especialmente por la escasez de memoria.

La advertencia proviene de Counterpoint Research, una de las firmas de análisis más reconocidas del sector tecnológico. En su más reciente Rastreador y pronóstico de envíos mundiales de smartphones, la consultora revisó a la baja sus previsiones para 2026 y encendió las alertas sobre el impacto que tendrá el aumento del precio de componentes clave.

Según el informe, los envíos globales de teléfonos inteligentes caerían un 2,1 % en 2026. Esta cifra representa una corrección significativa frente a proyecciones anteriores y refleja un problema estructural: fabricar un celular hoy cuesta mucho más que hace un año.

El principal responsable es la memoria, en especial la DRAM, un componente esencial en cualquier smartphone. Counterpoint señala que el incremento repentino de su precio ya elevó el costo de los materiales en cerca del 25 % para los equipos de gama baja, un 15 % en la gama media y alrededor de un 10 % en la gama alta.

El problema no termina ahí. El informe Soluciones de memoria para GenAI de la misma firma advierte que los precios de la memoria podrían subir hasta un 40 % adicional hacia el segundo trimestre de 2026. De cumplirse ese escenario, los costos de producción volverían a aumentar entre un 8 % y más del 15 % sobre niveles que ya son elevados.

Este contexto golpea con más fuerza a los celulares económicos. En los rangos de precios más bajos, subir el precio final no siempre es una opción viable. Cuando eso ocurre, los fabricantes toman otro camino: reducir su portafolio. Menos modelos, menos variantes y menos unidades producidas.

Counterpoint ya observa este ajuste en la práctica. Varias marcas están disminuyendo de forma significativa la cantidad de referencias de gama baja, lo que podría traducirse en una menor oferta de celulares asequibles en distintos mercados.

Para compensar los costos, algunos fabricantes están recortando especificaciones. Se ven cámaras más simples, pantallas menos avanzadas, módulos de audio reducidos y configuraciones de memoria más ajustadas. En otros casos, se reutilizan componentes antiguos o se empuja al consumidor hacia versiones “Pro”, más caras pero con mayor margen.

No todos los fabricantes están igual de expuestos. Counterpoint señala que empresas con mayor escala, integración vertical y una fuerte presencia en la gama alta tienen más margen para resistir. Apple y Samsung aparecen como las mejor posicionadas para atravesar este periodo sin perder estabilidad.

En cambio, para varios fabricantes chinos, el desafío será doble: proteger sus márgenes sin ceder participación de mercado. Si la presión de costos continúa, la escasez de ciertos modelos —sobre todo los más económicos— dejará de ser una hipótesis y empezará a sentirse en el día a día de los consumidores.