¿Quién ofrece mejor internet móvil en Colombia y dónde se navega mejor?

Con datos recogidos directamente desde los celulares de los usuarios y no desde pruebas de laboratorio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó una nueva radiografía sobre cómo funciona realmente el internet móvil 4G en Colombia. El balance, con cifras consolidadas hasta junio de 2025, deja ver avances, contrastes regionales y diferencias claras entre operadores.

El estudio, construido con metodología de crowdsourcing a partir de mediciones entre 2023 y 2025, evalúa la experiencia cotidiana de navegación en cinco frentes clave: velocidad de descarga, velocidad de carga, latencia, estabilidad de la conexión (jitter) y pérdida de paquetes. La medición cubre los 32 departamentos, todas las capitales y cientos de municipios donde hay cobertura 4G y una base mínima de usuarios.

A nivel nacional, Claro lidera en velocidad de descarga, con un promedio de 15,4 Mbps, seguido por WOM, Tigo y Movistar. Sin embargo, WOM es el operador que más creció frente al año anterior, lo que sugiere una red en expansión y optimización. En el envío de datos, un aspecto clave para videollamadas, redes sociales y trabajo remoto, WOM se ubicó en el primer lugar, con Movistar y Tigo muy cerca.

Cuando se analiza el tiempo de respuesta de la red, Tigo mostró la menor latencia, lo que se traduce en una experiencia más ágil al abrir aplicaciones o cargar contenidos en tiempo real. WOM, aunque mantiene buenos niveles, registró un aumento frente al año anterior, mientras que Tigo logró reducir este indicador. En estabilidad de conexión, WOM destacó con un jitter notablemente bajo, una ventaja clara para llamadas y transmisiones en vivo. La pérdida de paquetes, por su parte, se mantuvo en rangos similares para todos los operadores.

En el ámbito municipal, la fotografía cambia. Claro es el operador con mayor presencia territorial medida, lo que le da ventaja en cobertura, especialmente fuera de las grandes ciudades. En estas zonas, vuelve a liderar en descarga, mientras que Movistar logra el mejor promedio en velocidad de carga.

Las capitales concentran algunos de los mejores resultados del país. Bucaramanga aparece como la ciudad con el desempeño más alto, tanto en descarga como en carga, y con tiempos de respuesta sobresalientes. Barranquilla, Armenia, Cali y Medellín también muestran indicadores sólidos, mientras que ciudades del Eje Cafetero se destacan por su baja pérdida de paquetes.

Más allá de los rankings, el informe deja un mensaje claro: la calidad del internet móvil en Colombia no es uniforme y depende tanto del operador como del lugar donde se use. Por eso, la CRC insiste en que los usuarios consulten herramientas como “Yo mido la calidad”, que permiten comparar opciones antes de contratar. La conectividad, en este escenario, ya no se mide solo por promesas comerciales, sino por lo que realmente ocurre en la pantalla del celular.