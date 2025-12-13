Colombia descarta un apagón: la UPME confirma que el sistema eléctrico es suficiente y estable

Las alarmas sobre un posible apagón en Colombia vuelven a quedar desactivadas. Las proyecciones más recientes de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) confirman que el país cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda de energía eléctrica, tanto en el corto como en el mediano plazo. El crecimiento del consumo es gradual, previsible y se mantiene dentro de los rangos que el sistema puede soportar sin riesgos.



De acuerdo con la UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, el comportamiento de la demanda nacional no muestra desviaciones significativas frente a lo proyectado. Las diferencias entre el consumo real y las estimaciones técnicas son inferiores al 1 %, una variación considerada normal en sistemas eléctricos de gran escala. Esto refuerza la idea de que el país no enfrenta un escenario de desabastecimiento.

Las cifras son claras. En los próximos dos años, Colombia se moverá en un rango de consumo diario entre 206 y 246 GWh. Se trata de un margen estable, sin picos abruptos ni crecimientos inesperados que puedan poner en tensión la infraestructura existente. En otras palabras, la demanda no está creciendo más rápido de lo que el sistema puede responder.

Desde el Gobierno Nacional se insiste en que este escenario es resultado de una planificación técnica constante y de decisiones orientadas a fortalecer la confiabilidad del sistema. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha señalado que, con base en la información de la UPME y del operador del sistema, no existe riesgo de apagón. A la par, se avanza en la entrada de nuevos proyectos y en la diversificación de la matriz energética para garantizar el suministro en todo el territorio.

Un punto clave en este análisis es la Transición Energética Justa impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Al inicio de esta administración, la participación de energías limpias en la matriz era cercana al 1 %. Hoy, esa proporción ronda el 15 % y la meta es cerrar el periodo con un 20 %. Este cambio no solo reduce la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también amplía las fuentes de generación y mejora la resiliencia del sistema eléctrico.

Las proyecciones de largo plazo también juegan a favor de la estabilidad. Entre 2025 y 2039, la demanda de energía en Colombia crecerá a un ritmo promedio del 2,3 %, un incremento moderado y constante dentro del Sistema Interconectado Nacional. Este crecimiento ya incorpora variables clave como el aumento de los grandes consumidores especiales y la expansión de la movilidad eléctrica.

Precisamente, el auge de los vehículos eléctricos e híbridos ha sido tenido en cuenta en los escenarios de la UPME. En 2025, Colombia alcanzará un récord histórico en ventas de vehículos eléctricos, con 16.490 unidades comercializadas hasta noviembre, un salto del 127,7 % frente al año anterior. A esto se suman más de 59.000 vehículos híbridos vendidos, con un crecimiento superior al 60 %, según datos de la ANDI y Fenalco.

En conjunto, los datos técnicos y el comportamiento real del consumo envían un mensaje claro: el sistema eléctrico colombiano está preparado. No hay señales de un apagón inminente y la infraestructura existente, junto con los planes de expansión, permite atender las necesidades actuales y futuras. La UPME insiste en que el suministro de energía en el país sigue siendo estable, confiable y suficiente para acompañar los cambios económicos, tecnológicos y ambientales que vienen.