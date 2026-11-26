El mercado mundial de los celulares atravesará dos años de descensos antes de mostrar señales de recuperación. Counterpoint Research estima que los envíos globales caerán 13,9 % en 2026 y retrocederán otro 6 % en 2027, afectados por el encarecimiento de los componentes y la limitada disponibilidad de memoria para equipos móviles.

La firma atribuye buena parte de la presión a la competencia por chips de memoria DRAM y LPDDR. Los fabricantes de servidores y las empresas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial concentran una mayor demanda y, por tanto, reciben una porción importante de la capacidad disponible. Esta situación deja a la industria de celulares con costos más altos y menos margen para sostener modelos económicos.

La consecuencia se traslada a las vitrinas. Las marcas están reduciendo versiones con poca memoria, aumentando las especificaciones mínimas y retirando equipos que dejaron de ser rentables. También han elevado precios en distintos segmentos. El golpe se siente con mayor fuerza en los teléfonos de menos de 200 dólares, una categoría sensible a cualquier variación en el valor final para el comprador.

Frente a esa situación, parte de los consumidores podría aplazar la renovación de su dispositivo. Otros podrían optar por celulares reacondicionados o conservar por más tiempo el teléfono que ya utilizan. La menor actividad también alcanza a la cadena de producción: Counterpoint reporta una baja en la utilización de fabricantes contratados, luego de que varias compañías Android redujeran sus pedidos.

Apple y Samsung tendrían un comportamiento más estable que el promedio de la industria. El estudio proyecta que Apple conservará una ligera ventaja sobre Samsung en volumen de envíos durante 2026 y 2027, aunque ambas empresas registrarían disminuciones. Sus catálogos premium, redes de distribución y capacidad para asegurar componentes les darían una posición más favorable ante el ajuste.

Las marcas chinas enfrentan mayor presión

Los fabricantes chinos estarán más expuestos por su presencia en gamas de precio bajo y en mercados emergentes. Según el informe, varias compañías deberán simplificar sus portafolios y evaluar su continuidad en países o líneas de producto con menor rentabilidad. Huawei sería una excepción en 2026, con un aumento previsto de 12 % en sus envíos, apoyado en su fortaleza dentro de China y en el desarrollo local de componentes. Para 2027, sin embargo, también enfrentaría una reducción.

La previsión mejora hacia 2028. Counterpoint calcula que el mercado podría crecer 6 % ese año si aumenta la disponibilidad de memoria y los precios de los componentes comienzan a estabilizarse. La recuperación dependerá de que esa mejora llegue efectivamente al precio de los equipos y reactive las compras que fueron postergadas durante los dos años anteriores.

No obstante, el repunte no devolvería al sector a sus niveles de 2025. La consultora prevé que, incluso en 2028, los envíos permanezcan 14 % por debajo de esa referencia. Los ciclos de reemplazo más largos y la expansión del mercado de reacondicionados modificarían de manera duradera los hábitos de consumo.

Funciones como la inteligencia artificial integrada, los celulares plegables y la futura llegada de equipos compatibles con 6G podrían impulsar nuevas diferencias entre marcas. Aun así, el informe descarta que esos avances generen por sí solos una ola masiva de ventas antes de que termine la década.