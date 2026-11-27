Ahora Blackmagic Camera ya permite aprovechar las funciones avanzadas de video del OPPO Find X10 Pro Max. La aplicación incorpora opciones para controlar manualmente la captura, trabajar con imágenes de alto rango dinámico y preparar el material para su posterior edición sin depender de la cámara de fábrica.

La app permite grabar en resolución 4K con Dolby Vision HDR a 60 fotogramas por segundo. Esta tecnología conserva más detalles en escenas con contrastes pronunciados entre luces y sombras, que pueden apreciarse al reproducir el contenido en una pantalla compatible.

La integración aprovecha el sistema de tres cámaras traseras de 200 megapíxeles desarrollado junto con Hasselblad. La novedad consiste en trasladar capacidades que ya ofrecía el dispositivo a una aplicación especializada en producción audiovisual.

Como parte de esta colaboración, OPPO destaca que es la primera vez que Blackmagic Camera admite la captura nativa en Dolby Vision en Android.

Más posibilidades para editar videos profesionales

Entre las novedades se encuentra O-Log2, un perfil que produce imágenes inicialmente menos contrastadas y saturadas. Su propósito es ofrecer mayor margen para modificar los colores, las luces y las sombras durante la posproducción.

Otra incorporación es Open Gate, una modalidad que aprovecha la proporción original de 4:3 del sensor en lugar del formato panorámico tradicional de 16:9. Esto permite obtener diferentes encuadres de una misma toma, por ejemplo, para publicar contenido horizontal en YouTube y vertical en Instagram.

La integración desarrollada junto con Blackmagic Design incluye controles manuales de exposición, sensibilidad ISO, balance de blancos y velocidad de captura. A estos se suman indicadores de niveles de audio, asistentes de enfoque y un histograma para consultar la distribución de la luminosidad antes y durante una toma.

Para acceder a las nuevas funciones del OPPO Find X10 Pro Max, es necesario contar con la versión 17.0.1.203 del software del celular o una posterior e instalar la edición más reciente de Blackmagic Camera, disponible gratuitamente en Google Play.

Imagen: Oppo