La crisis de suministro de memorias está cambiando el reparto del mercado mundial de celulares. Android conserva el liderazgo, pero su presencia en prácticamente todos los segmentos de precio lo ha dejado más expuesto al encarecimiento de los componentes que los sistemas operativos de Apple y Huawei.

Según los datos de Counterpoint Research, la plataforma de Google pasó de concentrar el 79 % de las ventas mundiales en el tercer trimestre de 2025 al 74 % en el mismo periodo de 2026. Se trata de su participación más baja registrada para un tercer trimestre.

Durante esos meses, la comercialización de teléfonos inteligentes retrocedió un 16 % interanual. La escasez de memoria RAM afectó especialmente a los dispositivos de entrada, mientras que el aumento de los costos de fabricación provocó incrementos de precios en categorías superiores.

Los lanzamientos de gama alta de OPPO, Vivo y Xiaomi ayudaron a moderar el descenso. Los nuevos plegables de Samsung contribuyeron igualmente a contener el impacto de la contracción del mercado.

Apple consiguió aumentar la comercialización de iPhone frente al mismo periodo del año anterior. La familia iPhone 18 Pro superó los resultados de su predecesora, pese al encarecimiento de los equipos. Con ello, iOS elevó su cuota mundial del 17 % al 21 %, un récord para un tercer trimestre.

Por su parte, HarmonyOS avanzó del 4 % al 5 % en la comparación interanual. China continental fue un mercado favorable para Huawei, que consiguió vender más celulares pese a la contracción de la demanda local. Referencias como el Enjoy 90 Pro Max y las familias Nova 16 y Mate 80 impulsaron sus resultados.

Las cifras de Counterpoint corresponden a los celulares vendidos durante cada trimestre y no al total de dispositivos que permanecen activos. Por tanto, la pérdida de cuota mundial no implica necesariamente que quienes tienen un equipo Android estén migrando a otras plataformas.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)