La FIFA confirmó que fue víctima de un ciberataque criminal: un grupo de hackers accedió a “un conjunto limitado de información personal y empresarial” de la organización y, después de que un intento de extorsión fracasara, publicó los archivos en un foro de cibercriminales.

El grupo, que se hace llamar Handsome Boy Hacking Club (HBHC), afirma haber robado 12 GB de datos del entorno de Microsoft y de los sistemas de gobernanza interna de la FIFA. Según el análisis de la BBC, eso equivale a menos del 0,1% de todos los datos que guarda la organización, y el ataque apuntaba a la entidad, no a personas individuales.

No se trató de una falla tecnológica. Los atacantes no vulneraron los sistemas: se hicieron pasar por empleados y se aprovecharon de ellos para entrar, una técnica conocida como ingeniería social. La FIFA, que tiene su sede en Zúrich y unos 700 empleados, dijo que trabaja con las autoridades, incluidas las fuerzas del orden, y condenó “en los términos más enérgicos posibles” la obtención y publicación ilegal de la información, que “puede tener consecuencias significativas para las personas afectadas”.

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Qué se robaron y quién está detrás

El botín incluiría documentos de identidad e inmigración, registros financieros, documentos legales e información de gobernanza interna. De acuerdo con la BBC, el archivo no contiene documentos del proyecto Forward Enterprise, el fallido plan del presidente Gianni Infantino para vender una participación de los derechos del Mundial; la presidenta de la Federación Inglesa, Debbie Hewitt, obtuvo acceso a esos papeles esta semana bajo un acuerdo de confidencialidad. Tampoco se sabe si la información de Infantino o del secretario general, Mattias Grafström, quedó comprometida.

HBHC es un actor nuevo: rastreadores de amenazas registraron su actividad desde el 14 de noviembre y su sitio de filtraciones apareció el 19. El grupo aclaró que su motivación es “puramente financiera” y en su sitio de la dark web presume otros tres hackeos a empresas estadounidenses: el proveedor de internet Frontier Communications, el fabricante de armas Smith & Wesson y la aseguradora de salud UCHealth, que notificó a 129.000 personas un posible acceso a sus datos tras el compromiso de las cuentas de Microsoft Cloud de dos empleados.

“Vemos cada vez más ataques de alto perfil que se reducen a fallas en lo básico de la ciberseguridad”, dijo a ITPro Tim Rawlins, director de seguridad de la firma NCC Group. Para Joe Hancock, socio de riesgo cibernético del bufete Mishcon de Reya, el caso muestra por qué la marca importa a los atacantes: “Incluso una brecha pequeña en una marca de alto perfil atrae titulares”.

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El fútbol, en la mira de los hackers

El ataque a la FIFA es el último de una serie contra el fútbol. El lunes, LaLiga de España reveló que hackers robaron información personal de aficionados en un ciberataque que afectó sus servicios digitales y los de varios clubes españoles. En julio, la Asociación del Fútbol Argentino abrió una investigación por un posible hackeo después de la polémica victoria sobre Egipto en el Mundial, y en mayo la policía neerlandesa arrestó a un hombre de 35 años sospechoso de entrar a los sistemas del Ajax. La Federación Francesa de Fútbol también reveló un ciberataque en 2025.

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Para la FIFA, el problema ya no es solo el acceso: los datos ya son públicos. La organización no ha explicado cómo entraron los atacantes ni a cuántas personas afecta el robo, pero advirtió que la filtración “constituye una violación grave e inaceptable de la privacidad”.

Fuentes: BBC Sport; The Telegraph.