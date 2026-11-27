Una empresa puede preguntarle a un asistente de inteligencia artificial cuánto vendió durante el mes, qué clientes tienen facturas pendientes, cuánto gastó en proveedores o cuáles son los productos que están por agotarse. También puede pedirle que prepare un informe financiero, organice información y programe el envío de reportes. Estas son algunas de las tareas que Alegra quiere poner en manos de la inteligencia artificial con su nuevo agente conversacional.

Alegra es una startup colombiana fundada en 2013 por los emprendedores Jorge Soto y Santiago Villegas. Nació con un software de contabilidad en la nube dirigido a pequeñas y medianas empresas que necesitaban organizar sus finanzas, gestionar facturas y cumplir con sus obligaciones tributarias sin depender de procesos manuales.

Con los años, la compañía amplió sus servicios. Actualmente ofrece soluciones de contabilidad, facturación electrónica, punto de venta, administración de inventarios y nómina electrónica. Tiene presencia en ocho países, Colombia, México, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y España, y reporta más de 1,5 millones de usuarios registrados en 2026.

Su nueva apuesta es Alegra Bot, un agente de inteligencia artificial que permite administrar diferentes tareas del negocio mediante conversaciones. El usuario puede escribir lo que necesita sin tener que recorrer los distintos módulos del programa ni descargar información para analizarla por su cuenta.

Un bot que no se limita a responder preguntas

La diferencia frente a otros asistentes de inteligencia artificial está en su conexión con los registros de la empresa. Mientras muchos chatbots están diseñados para responder consultas generales, redactar textos o entregar información, Alegra Bot trabaja con los datos contables y administrativos que el negocio tiene registrados en la plataforma.

Por ejemplo, un empresario puede preguntarle cuánto le deben sus clientes y recibir un reporte de cartera. También puede solicitar una comparación de ventas entre dos meses, revisar sus gastos, consultar movimientos bancarios o identificar productos con pocas existencias. La herramienta analiza los registros y puede entregar resultados en archivos de Excel y PDF, con tablas, gráficos y explicaciones.

Sus funciones también incluyen la creación de contactos, facturas de venta, registros de compras y pagos, entre otras operaciones. Cuando se solicita una factura, el agente prepara un borrador para que el usuario revise la información y autorice su emisión. No envía documentos fiscales a la DIAN sin esa aprobación.

El sistema permite programar informes para recibirlos periódicamente por correo electrónico. También puede utilizarse desde la plataforma web, la aplicación móvil y WhatsApp.

Alegra tiene otras funciones de automatización que complementan esta propuesta. Una de ellas es el agente de cobros, que revisa las facturas vencidas y envía recordatorios de pago a los clientes por WhatsApp. Cuando recibe una respuesta, informa a la empresa para que pueda hacer el seguimiento. La confirmación y el registro efectivo del pago siguen bajo responsabilidad del usuario.

La brecha entre querer automatizar y hacerlo

El lanzamiento coincide con los resultados del estudio Pulso Pymes LATAM 2026, realizado por Alegra en Colombia, México, República Dominicana y Costa Rica.

La investigación encontró que el 82,5 % de las empresas consultadas planea automatizar parte de sus operaciones durante los próximos doce meses. Sin embargo, cerca del 75 % todavía tiene niveles bajos o nulos de automatización.

Entre el 40 % y el 55 % continúa utilizando principalmente hojas de cálculo para administrar sus negocios. Además, muchas empresas destinan entre cinco y veinte horas semanales a actividades repetitivas como facturación, registro de gastos, conciliación de pagos y control de inventarios.

Uno de los resultados que más llama la atención es que el principal obstáculo para incorporar inteligencia artificial ya no sería el costo, sino la falta de conocimiento para utilizar estas herramientas.

Según cifras de la compañía, sus usuarios ahorran en promedio 6,1 horas semanales al automatizar tareas administrativas.

Para Alegra, el reto está en acercar estas tecnologías a negocios que no necesariamente cuentan con departamentos de tecnología o personal especializado. Su agente busca que un empresario pueda consultar sus números, preparar documentos y revisar el comportamiento financiero de su negocio sin necesitar conocimientos avanzados de contabilidad o inteligencia artificial.

La herramienta comenzó su despliegue mediante acceso limitado y lista de espera. La compañía anunció que su disponibilidad se ampliaría a partir del 30 de noviembre de 2026.

El desarrollo también plantea una discusión sobre el trabajo contable. Aunque la inteligencia artificial puede asumir consultas, organizar información y agilizar operaciones, la revisión de los registros, las decisiones financieras y la interpretación de las obligaciones tributarias siguen necesitando criterio profesional. Para las pymes, el cambio puede estar en dedicar menos tiempo a organizar documentos y más a entender qué está pasando con su negocio.