Google destinará más de un millón de dólares a proyectos de formación tecnológica, inteligencia artificial y recuperación de comunidades en Colombia. Los recursos, entregados a través de su brazo filantrópico Google.org durante 2026, financiarán iniciativas que buscan ampliar el acceso a herramientas digitales y preparar a jóvenes, docentes y pequeñas empresas para los cambios del mercado laboral.

El anuncio se realizó en Bogotá, durante la conmemoración de los 15 años de presencia de la compañía en el país. La inversión se distribuirá entre cuatro proyectos que incluyen capacitación en zonas rurales, enseñanza de inteligencia artificial en colegios, formación para pequeñas y medianas empresas y apoyo a territorios afectados por el terremoto ocurrido en agosto de este año.

Una de las iniciativas que recibirá financiación es JuvenTIC, programa de la organización Colnodo que regresará después de más de una década de su primera edición. En esta oportunidad, la meta es formar a 300 jóvenes de zonas rurales en el uso de herramientas digitales para desarrollar proyectos productivos, mejorar sus oportunidades laborales y crear soluciones para sus comunidades.

El programa dará prioridad a mujeres, integrantes de comunidades étnicas, sobrevivientes del conflicto armado y personas con discapacidad.

Otra de las apuestas estará dirigida a los colegios. Google apoyará la implementación de Experience AI, un programa educativo desarrollado por la Fundación Raspberry Pi y Google DeepMind, que ofrece contenidos para enseñar inteligencia artificial a estudiantes de entre 11 y 14 años.

Docentes, estudiantes y pymes recibirán formación en IA

En Colombia, la iniciativa se desarrollará junto con la Fundación Pies Descalzos, que capacitará a 1.600 docentes de Atlántico y Bolívar. El modelo contempla formar primero a los profesores para que después compartan los conocimientos con sus estudiantes. La proyección es llegar a 40.000 niños y adolescentes.

Las pequeñas y medianas empresas también hacen parte del plan. Una iniciativa de alfabetización en inteligencia artificial, liderada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile y la Fundación Futuro del Trabajo, buscará capacitar a cerca de 15.000 pymes colombianas. La compañía informó que próximamente anunciará el aliado encargado de implementar el proyecto en el país.

El cuarto componente corresponde a la atención humanitaria. Google.org destinó recursos al Center for Disaster Philanthropy para apoyar los procesos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de agosto.

La inversión se suma a otros programas de formación que Google ha desarrollado en Colombia. Uno de ellos es Crece con Google, mediante el cual se han ofrecido becas para acceder a certificaciones profesionales en áreas como análisis de datos y ciberseguridad.

Según las cifras compartidas por la compañía, 13.500 personas se han certificado en alguna de las rutas formativas disponibles en español a través de Coursera. De ese grupo, el 70 % reportó resultados laborales positivos, como conseguir empleo, recibir un aumento salarial o ascender, durante los seis meses posteriores a terminar sus estudios.

Google también destacó el trabajo de Impacto Maker, iniciativa que, con financiación de Google.org, formó a 75.000 estudiantes de 32 departamentos en inteligencia artificial generativa.

Durante el anuncio, Edgardo Frías, director general de Google para la Región Andina, señaló que una mayor adopción de inteligencia artificial podría aportar entre 7.200 y 13.600 millones de dólares adicionales al año a la economía colombiana, equivalentes a entre el 2 % y el 3,7 % del PIB, según el informe AI Sprinters Colombia, elaborado por Google, el BID y Foresight.

Aunque los recursos anunciados respaldarán proyectos en diferentes regiones, la compañía no publicó fechas de inscripción ni formularios para los beneficiarios de las nuevas convocatorias. Las personas interesadas en JuvenTIC pueden consultar los canales de Colnodo, mientras que la información sobre Experience AI está disponible en su plataforma educativa.