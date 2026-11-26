Los emprendimientos y negocios locales tendrán una nueva oportunidad para mostrar sus productos durante la temporada navideña. Claro empresas lanzó ‘Yo apoyo local’, una feria virtual que busca dar visibilidad gratuita a pequeños negocios de diferentes regiones de Colombia y facilitar que más consumidores conozcan sus productos y servicios.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos y negocios de distintos sectores económicos. Los interesados podrán inscribirse entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre de 2026, sin pagar por participar ni por aparecer en la plataforma.

La iniciativa funcionará como un directorio comercial en línea. Los negocios seleccionados estarán organizados por categorías para que los visitantes puedan explorar diferentes opciones de compra durante diciembre. Así, quienes busquen accesorios, regalos u otros productos podrán descubrir nuevas marcas desde un mismo sitio web.

Cada participante tendrá un enlace directo a sus propios canales digitales, como páginas web, redes sociales u otras plataformas de venta. De esta manera, los consumidores podrán consultar los productos, solicitar información y realizar sus compras directamente con cada negocio. Las transacciones no se harán dentro de la feria virtual.

¿Cómo inscribirse en la feria virtual de Claro?

Los propietarios de emprendimientos y negocios interesados deben ingresar a www.yoapoyolocal.com y completar el formulario de postulación. La inscripción es gratuita, aunque las propuestas pasarán por un proceso de curaduría para definir cuáles estarán disponibles en la plataforma.

Los negocios seleccionados comenzarán a aparecer desde el 1 de diciembre. La convocatoria, sin embargo, permanecerá abierta hasta el día 15 de ese mes.

Además de ofrecer el espacio digital, Claro empresas destinará recursos para promocionar la feria durante diciembre, con el propósito de aumentar el número de visitantes y ampliar la exposición de los negocios participantes.

María Luisa Escolar, directora de la Unidad de Mercado Corporativo de Claro Colombia, señaló que la iniciativa busca aprovechar la capacidad de difusión de la compañía para conectar a los consumidores con emprendimientos que generan oportunidades en sus comunidades.

‘Yo apoyo local’ hace parte de la campaña navideña de Claro, ‘Necesitamos Navidad y juntos la conectamos’, que invita a los colombianos a descubrir y comprar productos de negocios nacionales durante la temporada de fin de año.