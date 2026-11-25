La oficina del gobierno de Estados Unidos encargada de rastrear el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras operaciones financieras sospechosas confirmó este martes que sufrió un ciberataque. La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que investiga “un incidente de ciberseguridad que resultó en acceso no autorizado a un subconjunto limitado de sus sistemas” y que apagó parte de ellos como medida preventiva.

El aviso apareció en el mismo sitio web donde bancos y otras instituciones financieras presentan sus reportes de actividad sospechosa. Según el comunicado, el portal de declaraciones BSA E-Filing sigue operativo, aunque algunos servicios pueden estar temporalmente no disponibles. La línea telefónica para instituciones financieras, usada para agilizar reportes urgentes, no fue afectada, indicó la agencia.

Por ahora la FinCEN no ha revelado el alcance ni el origen del acceso no autorizado. No es un detalle menor: la agencia almacena los reportes de actividades sospechosas que las instituciones financieras estadounidenses están obligadas a presentar bajo la Ley de Secreto Bancario, además de datos de transacciones que comparte con autoridades para investigaciones de lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. Es decir, en sus servidores está buena parte del mapa de la inteligencia financiera de Estados Unidos.

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Un aviso que llega en medio de otras alarmas

El anuncio se conoció horas después de que The New York Times reportara una brecha en un sistema de inteligencia de fuentes abiertas usado por la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que habría expuesto información no clasificada. De acuerdo con The Verge, el Departamento de Defensa, cuya Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial también habría sido afectada, declinó comentar, y no está claro si el incidente de la FinCEN guarda relación con ese reporte.

La secuencia alimenta la preocupación por la seguridad de los sistemas financieros gubernamentales. No es la primera vez que el Tesoro aparece en esa lista: a finales de 2024, el propio departamento confirmó un acceso atribuido a hackers patrocinados por el Estado chino que comprometió estaciones de trabajo y documentos no clasificados.

Qué significa para los bancos

Para las entidades obligadas a reportar, el mensaje práctico es que la obligación no se suspende: el sistema de declaración electrónica continúa funcionando y, cuando un reporte requiera atención urgente, la agencia habilitó su línea directa como canal alterno. Lo que permanece abierto es la pregunta de fondo: qué información quedó expuesta y quién está detrás del acceso. La FinCEN dice que la investigación está en curso.

Fuentes: ABC News y The Verge.