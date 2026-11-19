La promesa era tentadora: ganancias mensuales de entre el 5 % y el 10 % sobre el capital invertido. Según la Fiscalía, un hombre en Montería usó ese anzuelo en redes sociales, lo respaldó con formatos de inscripción, actas y letras de cambio de una empresa fachada, y reunió cerca de 80 millones de pesos de cinco personas. Una sola víctima transfirió 50 millones a una cuenta personal. El 17 de noviembre, el procesado quedó tras las rejas, imputado por captación masiva y habitual de dineros y por estafa, un caso que El Tiempo comparó con los inicios de DMG, la pirámide que estalló en 2008.

El patrón se repite porque funciona. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) informó que entre 2024 y el primer semestre de 2025 expidió 13 medidas administrativas para suspender esquemas de captación ilegal, con 938 personas afectadas y al menos 30.678 millones de pesos comprometidos. En el mismo periodo recibió 417 quejas por falsos prestamistas y 2.741 consultas por supuestas captaciones no autorizadas.

Qué es exactamente la captación ilegal

La SFC la define de forma concreta: recibir masivamente el dinero de las personas sin autorización del Estado y sin entregar a cambio un bien o un servicio. Las pirámides son su modalidad más conocida, porque los supuestos rendimientos no salen de ninguna actividad productiva, sino del dinero de los nuevos participantes. Cuando deja de entrar gente, el esquema colapsa.

Hay dos figuras adicionales que conviene reconocer. Los falsos prestamistas ofrecen créditos sin requisitos y piden pagos anticipados por supuestos seguros o trámites; el desembolso nunca llega. Los falsos vigilados se anuncian como empresas supervisadas por la SFC y usan sin permiso sus logos o los de bancos reconocidos para generar confianza. Ambas figuras operan sobre todo por mensajes de texto, redes sociales y páginas web sin una ubicación física clara.

Cómo verificar antes de entregar un peso

La verificación toma pocos minutos y es gratuita. La SFC habilitó el micrositio ¡Alerta! Ofertas fraudulentas, al que se entra desde superfinanciera.gov.co por el botón naranja de Personas. Allí se explican con ejemplos las cuatro modalidades más frecuentes: pirámides y captación ilegal, engaños con criptoactivos y forex, actividad aseguradora no autorizada y falsos prestamistas. Cada sección incluye recomendaciones y una autoevaluación.

Además del micrositio, la entidad mantiene el listado de entidades vigiladas y un certificado de existencia que permite confirmar si una sociedad está autorizada para recibir dinero del público. Si la empresa que ofrece la inversión no aparece allí, no está autorizada para captar recursos, por muy profesional que luzca su página o su papelería.

Las señales de alerta, según la SFC, son consistentes en todos los casos:

Rentabilidades muy altas en plazos muy cortos, sin explicación clara del riesgo real.

Contratos que simulan una actividad comercial legal en la que el captador posa de experto.

Presión para afiliar a más personas o para entregar el dinero de inmediato.

Empresas sin sede física verificable que solo existen en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

ENTER.CO ha documentado cómo estos esquemas mutan con la tecnología: en Colombia las pirámides ahora operan vía WhatsApp, con grupos cerrados que replican la mecánica de siempre bajo nombres nuevos.

Cómo denunciar y qué riesgo corre el captador

Si conoce una oferta con estas características, la SFC recibe denuncias en el correo [email protected]. Piden incluir los datos de contacto y la ubicación de quien promueve el esquema, la descripción de la propuesta de negocio y la información de posibles afectados. También atienden en el Punto Ciudadano de la calle 7 No. 4-49 en Bogotá, en el centro de contacto +57 601 307 8042 y en la línea gratuita nacional 01 8000 120 100.

La advertencia final no es menor. La captación ilegal no solo pone en riesgo el ahorro de quien entrega el dinero: es un delito para quien la opera, regulado por el Decreto 4334 de 2008 y el Decreto 1068 de 2015, y puede llevar a la cárcel, como acaba de ocurrir en el caso de Córdoba. Antes de aceptar cualquier rendimiento que suene demasiado bueno, la pregunta correcta no es cuánto promete pagar, sino quién vigila a quien lo promete.

Fuentes: Superintendencia Financiera de Colombia, El Tiempo