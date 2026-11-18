Uber y la fintech R2 han otorgado más de 23.000 créditos a arrendadores en Colombia desde octubre de 2025, cuando comenzó a funcionar su programa de financiamiento digital. Los desembolsos superan los 4,3 millones de dólares, una cifra que ubica al país como el segundo mercado más importante de esta iniciativa en América Latina, después de México.

El programa permite que personas que generan ganancias a través de la aplicación de Uber accedan a ofertas de crédito preaprobadas por R2. La solicitud se realiza directamente desde la aplicación, sin necesidad de acudir a una oficina o adelantar trámites presenciales.

Una de las particularidades del servicio es que los préstamos se pagan mediante descuentos asociados a las ganancias que los arrendadores reciben por utilizar la plataforma. Según las compañías, este mecanismo busca adaptar las cuotas al flujo de ingresos de quienes trabajan con la aplicación.

Los créditos tienen un monto promedio cercano a los 230 dólares y un plazo real de pago de entre cuatro y cinco meses. Sin embargo, las condiciones específicas dependen de la oferta que R2 presente a cada usuario.

¿Cómo funciona el acceso a los créditos?

Para acceder a esta alternativa, los interesados deben ingresar a la aplicación de Uber para arrendadores y revisar si tienen una oferta de financiamiento disponible. Las propuestas son evaluadas y preaprobadas por R2, que es la entidad encargada de otorgar los préstamos.

El proceso de solicitud es completamente digital. Una vez aceptadas las condiciones, el usuario recibe el desembolso y los pagos se realizan automáticamente a partir de las ganancias generadas mediante la plataforma.

Esto significa que no todos los usuarios tienen necesariamente una oferta disponible. La aprobación y las condiciones del préstamo dependen de los criterios de evaluación de R2. Las empresas no detallaron los requisitos específicos que utiliza la fintech para determinar quiénes pueden acceder al financiamiento.

Desde el lanzamiento regional, la iniciativa también opera en México y Perú. Entre los tres países, R2 ha desembolsado más de 27,3 millones de dólares en capital para arrendadores y socios repartidores registrados en Uber.

La compañía también reporta un crecimiento del 112 % en el número de préstamos colocados desde enero de 2026. Además, cerca del 58 % de los usuarios ha recurrido nuevamente a esta alternativa de financiamiento.

Roger Larach, CEO y cofundador de R2, explicó que el objetivo del programa es ampliar las posibilidades de acceso al crédito para personas que desarrollan actividades económicas mediante plataformas digitales.

Por su parte, Uber sostiene que la alianza permite integrar servicios financieros a su aplicación. No obstante, el modelo también plantea una relación directa entre los ingresos que genera cada usuario en la plataforma y la forma en que responde por sus obligaciones crediticias.

Con esta cifra, Colombia se consolida como uno de los principales mercados de una iniciativa que busca llevar alternativas de financiación a trabajadores vinculados a la economía de plataformas.