Una oferta de 2 % mensual no cuesta lo mismo que otra de 24 % efectivo anual. Multiplicar por doce parece una comparación rápida, pero omite el efecto de la capitalización. Para poner ambas tasas en la misma escala hay que convertirlas, no mover únicamente el signo de porcentaje.

Con una tasa efectiva mensual constante del 2 %, la equivalente efectiva anual es aproximadamente 26,82 %. En sentido contrario, 24 % efectivo anual equivale a cerca de 1,81 % efectivo mensual. Son ejemplos matemáticos, no tasas vigentes de un banco ni ofertas de crédito.

La Superintendencia Financiera de Colombia explica que una tasa efectiva responde a una función exponencial. Su concepto sobre conversión de intereses advierte que no basta con dividir la tasa anual entre un número de períodos. La entidad ofrece un simulador para hacer equivalencias; también pueden comprobarse con una calculadora que permita elevar a potencias.

De tasa efectiva anual a mensual, con un ejemplo

Para pasar de una tasa efectiva anual a su equivalente mensual, la operación es (1 + tasa anual)^(1/12) – 1. El símbolo ^ indica una potencia. Primero se escribe el porcentaje como decimal: 24 % se convierte en 0,24. Después se calcula (1 + 0,24)^(1/12) – 1 y se multiplica el resultado por cien.

El resultado completo es aproximadamente 1,808758 % mensual. Sobre un saldo hipotético de 1.000.000 de pesos que permaneciera igual durante ese primer mes, representaría unos 18.088 pesos de intereses. Dividir 24 entre doce habría dado 2 %, es decir, 20.000 pesos. La diferencia no es un descuento: son dos tasas distintas.

Para hacer el camino inverso se usa (1 + tasa mensual)^12 – 1. Con 2 % mensual, la cuenta es (1 + 0,02)^12 – 1. Da aproximadamente 0,26824179, que expresado como porcentaje es 26,824179 % efectivo anual.

Revisamos esas operaciones conservando los decimales hasta el final. Si un millón creciera durante doce meses al 2 % mensual y todos los rendimientos se reinvirtieran a esa misma tasa, terminaría cerca de 1.268.242 pesos. Con un rendimiento del 24 % efectivo anual, serían 1.240.000. Este ejemplo excluye impuestos y cobros, y supone que no hay retiros ni cambios de tasa.

La equivalencia no es el costo total del crédito

Una tasa equivalente sirve para comparar el interés bajo una misma periodicidad. No dice por sí sola cuánto terminará pagando en un préstamo con cuotas. Allí también importan el capital que va amortizando, las fechas, el plazo y los cargos que correspondan al producto.

Antes de comparar, confirme que ambas cifras sean efectivas. Una tasa nominal anual con liquidación mensual no debe tratarse como si fuera efectiva anual. Pida a la entidad la periodicidad, la forma de liquidación y la tabla de pagos. Tampoco mezcle una tasa anticipada con otra vencida sin revisar su conversión específica.

El Banco de la República publica tasas de colocación por modalidades y plazos, con una metodología que distingue diferentes clases de crédito. Un promedio estadístico no reemplaza la oferta individual. Del mismo modo, las fórmulas de este artículo no certifican el cumplimiento de un límite legal ni sustituyen la revisión de las condiciones del contrato.

Al comparar el costo de financiar una compra, pida además los seguros, las comisiones y el total a pagar bajo el mismo monto y plazo. Si el anuncio presenta una tasa mensual y el contrato una anual, solicite la equivalencia por escrito: un número más pequeño no identifica por sí solo la oferta más barata.

Fuentes: Superintendencia Financiera de Colombia, Banco de la República.