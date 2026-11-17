Un abono a capital puede reducir la cuota mensual o terminar antes un crédito. Las dos opciones bajan la deuda, pero no dejan el mismo resultado: una libera dinero cada mes; la otra mantiene el esfuerzo de pago durante menos tiempo. Antes de transferir un excedente, conviene pedir las dos simulaciones.

En Colombia, la Ley 1555 de 2012 reconoce al deudor el derecho a elegir entre disminuir el plazo y disminuir el valor de la cuota cuando hace un pago parcial cubierto por esa norma. La Superintendencia Financiera explica que la entidad debe respetar esa decisión. No basta con consignar más dinero y suponer que el banco entenderá qué se quiere hacer.

Un abono a capital de dos millones, dos resultados

Para ver la diferencia, hicimos un cálculo reproducible con un préstamo hipotético. Quedan 10.000.000 de pesos de capital y 24 pagos mensuales; la tasa fija es de 1,5 % mensual. No es una oferta bancaria ni una tasa vigente: es un supuesto para aislar el efecto del abono. Excluimos seguros, comisiones y mora.

Con cuotas iguales, el pago mensual calculado es de unos 499.241 pesos. Si no se hace un abono adicional, los intereses de los 24 meses suman cerca de 1.981.784 pesos. Ahora supongamos que se pagan inmediatamente 2.000.000 de pesos de capital, antes del siguiente período de intereses.

Si se conserva el plazo de 24 meses, el capital restante de 8.000.000 permite bajar la cuota a unos 399.393 pesos. Los intereses futuros quedan cerca de 1.585.428 pesos: unos 396.357 menos que sin el abono. Se gana alivio mensual, sin salir antes del calendario pactado.

Si se conserva la cuota de 499.241 pesos, la deuda se termina con 19 pagos, el último menor. Los intereses futuros rondan 1.219.370 pesos. En este ejemplo se ahorran unos 762.414 pesos frente al caso sin abono y se termina cinco pagos antes. Redondeamos los resultados al peso; el cálculo mantuvo los decimales hasta el final.

La elección depende también de su flujo de caja

El resultado no convierte la reducción de plazo en la mejor opción para todos. Si necesita bajar el compromiso mensual, reducir cuota cumple otro objetivo. Pida una tabla actualizada con capital, intereses y pagos pendientes, y compare bajo la misma tasa y fecha de aplicación. Es una comparación distinta de elegir el plazo al financiar una compra: aquí la deuda ya existe y hay dinero extra para amortizarla.

La regla legal colombiana tampoco debe extenderse a cualquier contrato. La Ley 1555 se refiere a operaciones en moneda nacional y excluye de ese artículo los créditos hipotecarios. Fija además un límite de 880 salarios mínimos mensuales legales vigentes y reglas cuando existen varios créditos. Los préstamos de vivienda tienen un régimen propio: la exclusión no significa que esté prohibido prepagarlos. Además, la Corte Constitucional extendió el beneficio de prepago sin penalización a los créditos cubiertos tomados antes del 9 de julio de 2012.

Antes del pago, solicite por escrito su aplicación a capital y la opción elegida. Después, confirme que el nuevo extracto refleja la disminución. La Superintendencia señala que, para los créditos cubiertos, el pago anticipado puede ser total o parcial, con intereses liquidados al día del pago y sin penalización por ese prepago. Fuera de Colombia deben revisarse las reglas locales y el contrato; este ejemplo matemático no traslada la ley a otro país.

Fuentes: Superintendencia Financiera de Colombia, Función Pública (Ley 1555 de 2012).