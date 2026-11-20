Comprar, vender y solicitar financiación desde una misma plataforma ya es posible en Estados Unidos. Empresas de comercio electrónico como Amazon y Shopify han incorporado servicios financieros que permiten a sus usuarios acceder a préstamos sin tener que acudir directamente a un banco. La propuesta simplifica el acceso al dinero, pero también plantea una pregunta: ¿quién responde cuando el crédito no se paga?

Este modelo se conoce como embedded finance y consiste en integrar productos financieros dentro de plataformas que originalmente no fueron creadas para ofrecer servicios bancarios. En lugar de abandonar una tienda virtual o un sistema de gestión comercial para buscar financiación, los usuarios pueden encontrar ofertas de crédito mientras administran sus negocios o realizan transacciones.

La modalidad tiene distintas aplicaciones. Algunas plataformas ofrecen pagos a plazos para consumidores, mientras otras financian a pequeños comercios que necesitan comprar inventario, contratar personal o invertir en publicidad.

Un ejemplo es Shopify Capital, el programa de financiación de Shopify para comerciantes en Estados Unidos. Los negocios que cumplen los requisitos pueden recibir ofertas de préstamos dentro del panel de administración de sus tiendas.

La evaluación considera información relacionada con el comportamiento comercial, como el volumen de ventas, la frecuencia de los pedidos y el historial de transacciones. Si reciben una oferta, los comerciantes pueden revisar las condiciones y solicitar el dinero directamente desde la plataforma.

El mecanismo de pago también cambia respecto a un préstamo bancario tradicional. En Shopify Capital, los negocios devuelven el dinero mediante un porcentaje de sus ventas diarias. Cuando venden más, pagan más; cuando no registran ventas, no se realiza ese descuento diario.

¿Quién está detrás del préstamo y quién cobra?

Aunque el usuario encuentra la financiación dentro de una plataforma conocida, eso no significa necesariamente que esa empresa sea quien presta el dinero.

En Estados Unidos existen acuerdos entre plataformas digitales, entidades bancarias y compañías especializadas en financiación. Cada participante puede cumplir una función diferente: la plataforma facilita el acceso a los clientes y sus datos comerciales, mientras un banco u otro proveedor financiero aporta el capital y establece las condiciones del crédito.

Shopify Capital, por ejemplo, informa que sus préstamos en Estados Unidos son emitidos por WebBank. Amazon Lending también trabaja con proveedores externos, entre ellos Lendistry y Parafin, para ofrecer distintas alternativas de financiación a los vendedores de su marketplace.

La responsabilidad de cobrar depende del contrato y de la estructura del producto. En algunos casos, el proveedor financiero administra los pagos; en otros, la plataforma facilita los descuentos automáticos sobre las ventas. Si el cliente deja de pagar, el acreedor puede gestionar directamente la recuperación del dinero o contratar una empresa especializada en cobranza.

Esto significa que una plataforma puede ser la puerta de entrada al crédito, pero no necesariamente la propietaria de la deuda.

En Estados Unidos, además, existen normas que regulan estas prácticas. La Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) limita los comportamientos abusivos o engañosos de las agencias que cobran determinadas deudas de consumidores. Sin embargo, esta protección federal no cubre de la misma manera los créditos comerciales ni, generalmente, los cobros realizados directamente por el acreedor original.

Por eso, antes de aceptar una oferta, los comerciantes deben identificar quién concede el préstamo, cuánto tendrán que devolver, qué ocurre si sus ventas disminuyen y qué entidad se encargará de cobrar en caso de incumplimiento.

Las finanzas integradas reducen los pasos para conseguir financiación, pero también acercan las decisiones de endeudamiento a los espacios donde las personas compran y trabajan. La facilidad para solicitar dinero no elimina las obligaciones contractuales ni cambia quién tiene derecho a reclamarlo cuando llega el momento de pagar.