Anthropic, la empresa detrás del chatbot Claude, hizo este jueves la mayor oferta pública inicial de la historia: sus acciones cerraron su primer día en el Nasdaq con un alza de 17%, a US$97,17, y la compañía quedó valorada en cerca de US$1,77 billones (trillones en inglés).

La cifra de salida ya era un récord. Según el anuncio oficial, la empresa fijó el precio en US$83 por acción, por encima del rango previsto, y amplió la oferta a 980 millones de acciones. Con eso recaudó unos US$81.300 millones, superando la salida a bolsa de SpaceX en junio, según Reuters. Al abrir, las acciones saltaron 34% hasta US$111,50 y por momentos la empresa superó los US$2 billones de valor de mercado, un nivel que solo un puñado de compañías en el mundo ha alcanzado.

Un debut en medio del miedo a la burbuja de IA

El estreno no llegó en el mejor ambiente. Los mercados estadounidenses caían por sexto día consecutivo (el Nasdaq bajó 2,3% y el S&P 500 un 2%), AMD se desplomó 8% tras un informe de un vendedor en corto sobre sus negocios con China y este viernes las tecnológicas asiáticas amanecieron en rojo, con caídas de 15% en SoftBank y de más de 5% en TSMC, según Bloomberg. Bloomberg también reportó que las acciones de Anthropic cedían cerca de 5% en el mercado posterior al cierre, una muestra de la volatilidad que puede esperarse en los próximos días.

Qué es una OPI y por qué esta importa

Una oferta pública inicial (OPI, o IPO en inglés) es la primera venta de acciones de una empresa al público en una bolsa. Hasta ayer, solo inversionistas privados podían ponerle precio a Anthropic; desde hoy, el mercado lo hace todos los días. Eso convierte a la empresa en una especie de termómetro del entusiasmo (y del escepticismo) por la inteligencia artificial.

Los números invitan a la cautela. En su prospecto de salida a bolsa, Anthropic reportó ingresos por US$16.286 millones y pérdidas de US$80.748 millones. Y hay analistas que ven un desajuste: Ellen Hazen, estratega de F.L. Putnam, dijo a Reuters que la empresa tiene compromisos de infraestructura de entre US$500.000 y US$800.000 millones a varios años, mientras cerca de 80% de sus ingresos son por uso, es decir, podrían evaporarse con rapidez. Otros, como Peter Andersen de Andersen Capital, creen que Anthropic reemplazará a Nvidia como el referente del sector.

Para quien observa desde Colombia, la lectura práctica es doble: el récord confirma que el dinero sigue apostando fuerte a la IA, pero la caída simultánea de los mercados recuerda que nadie sabe cuánto de ese entusiasmo es sostenible. Nada de esto es una recomendación de inversión.

Fuentes: Reuters, Anthropic