BILL, la plataforma que usan casi medio millón de pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos para pagar facturas, cobrar y manejar su dinero, dejará de cotizar en bolsa. La firma de capital privado TPG y la compañía de pagos corporativos Corpay acordaron comprarla por 63,25 dólares por acción en efectivo, en una operación que valora la empresa en unos 6.000 millones de dólares.

El precio representa una prima del 31 % sobre el promedio ponderado de la acción en los 60 días previos al 16 de noviembre, último día de negociación antes de que medios financieros reportaran las conversaciones. La junta directiva de BILL aprobó el acuerdo por unanimidad y tanto su fundador y presidente ejecutivo, René Lacerte, como Starboard Value, su mayor accionista, se comprometieron a votar a favor.

Un libreto que TPG y Corpay ya ejecutaron

La estructura de la operación repite una jugada reciente de los mismos socios. TPG se quedará con la mayoría de BILL a través de su fondo TPG Capital, mientras Corpay pagará 1.100 millones de dólares por una participación del 33 % y se guarda una opción para comprar la totalidad de la empresa antes de 2030. Es la misma fórmula que aplicaron en 2025 con AvidXchange, otra firma de pagos entre empresas, comprada entonces por 2.200 millones de dólares; Corpay tomó el 34 % por 550 millones y cerró esa operación en octubre de 2025.

El analista Andrew Jeffrey, de la firma William Blair, escribió a sus clientes que esperaba un precio por acción en el rango medio de los 70 dólares, por encima de lo pactado, y que los activos tecnológicos de BILL son “claramente complementarios” tanto para AvidXchange como para el negocio central de Corpay. Jeffrey anticipa que Corpay terminará absorbiendo ambas compañías y venderá su división de servicios hoteleros.

Qué cambia para los clientes

BILL dice mover más del 1 % del producto interno bruto de Estados Unidos a través de su red, que conecta a más de 9 millones de miembros entre empresas, contadores y bancos. Para esos clientes, la operación no implica cambios inmediatos: el cierre está previsto para la primera mitad de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas y de los reguladores, y Lacerte seguirá al frente de la compañía. La venta no depende de que los compradores consigan financiación, lo que reduce el riesgo de que se caiga por falta de dinero.

Para el mercado, la lectura es otra. BILL salió a bolsa en 2019 y llegó a valer varias veces más que hoy; como otras empresas de software financiero, su acción sufrió en los últimos años la caída de las valoraciones tecnológicas. Que un fondo de capital privado la saque del mercado con una prima del 31 % confirma un patrón del año: los grandes fondos están comprando compañías de software empresarial mientras sus precios siguen deprimidos. BILL ya no dará reportes trimestrales públicos, así que el pulso de su negocio quedará fuera del alcance de los inversionistas minoristas.

Los asesores de la operación fueron Goldman Sachs y Qatalyst Partners por el lado de BILL; BofA Securities, Deutsche Bank y RBC por el de TPG; y Barclays por el de Corpay. Este contenido es informativo y no constituye una recomendación de inversión.

Fuentes: BILL (comunicado oficial), Payments Dive.