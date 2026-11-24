Más de 177.000 personas en Utah se quedaron esta semana sin acceso a Kalshi, la plataforma de mercados de predicción que permite apostar dinero a eventos futuros, desde elecciones hasta indicadores económicos. La empresa pausó todas sus operaciones en ese estado de Estados Unidos después de un fallo judicial adverso, el golpe más serio hasta ahora en su pelea por convencer a los tribunales de que sus contratos no son apuestas.

El origen del problema es una ley de Utah de 2026 que incluyó las apuestas a proposiciones dentro de la prohibición constitucional del juego en ese estado, una de las más estrictas del país. Kalshi demandó argumentando que sus contratos de eventos son derivados regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), un organismo federal, y que por tanto la ley estatal no aplica. La corte federal no le dio la razón y dejó a Utah libre de hacer cumplir su norma.

Una portavoz de la compañía atribuyó la decisión de retirarse “al fallo final adverso en la corte federal”. Kalshi empezó a aplicar restricciones de residencia con la información que los usuarios dieron al abrir sus cuentas y luego las reforzará con una herramienta de geolocalización por GPS.

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Cargos penales y una demanda civil en paralelo

El fallo civil no es el único frente. El fiscal general de Utah, Derek Brown, presentó en octubre cargos penales contra la empresa: doce delitos graves de promoción de juegos de azar en línea, un cargo por patrón de actividad ilícita y un delito menor de promoción general de juegos. También hay una demanda civil que acusa a Kalshi de un “patrón descarado de conducta ilegal”. Brown dijo el lunes a periodistas que estaba “encantado” con el retiro y que se reunirá con sus fiscales para decidir los próximos pasos. En Arizona, en cambio, la empresa logró evitar cargos similares.

La pelea no está cerrada. La CFTC pidió una medida de emergencia argumentando que las leyes de juego de Utah quedan invalidadas porque los mercados de derivados se rigen por la ley federal, y la corte aún no resuelve esa solicitud. “Seguiremos peleando esto en los tribunales y esperamos volver a Utah cuando nuestra posición legal sea reivindicada”, dijo la portavoz Jacki McGavick en un comunicado.

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Un mapa legal distinto en cada estado

El mismo lunes, y como muestra de lo fragmentado del panorama, un juez de Nueva York negó la solicitud de la fiscal Letitia James de cerrar las operaciones de Kalshi en ese estado, por lo que la plataforma sigue funcionando allí mientras avanza el litigio.

Los mercados de predicción han crecido con fuerza en Estados Unidos en los últimos dos años, pero su estatus legal cambia de un estado a otro: lo que la CFTC trata como un derivado financiero, varios fiscales estatales lo tratan como una apuesta. El desenlace del caso de Utah puede marcar el tono para el resto del país.

Fuentes: Utah News Dispatch y Reuters.