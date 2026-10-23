Los agentes de inteligencia artificial que prometen gestionar tareas en internet en nombre de sus usuarios se están encontrando con una barrera en el sector financiero. Grandes bancos de Estados Unidos, entre ellos Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo, están tomando medidas para impedir o limitar el acceso de estas herramientas a las cuentas de sus clientes.

La preocupación va más allá de la seguridad de las contraseñas. Según una investigación publicada por Axios el 22 de octubre, algunas entidades han detectado agentes de IA que ingresan a cuentas bancarias con las credenciales de los propios clientes y, en determinados casos, intentan ejecutar acciones que aparentemente no corresponden a las instrucciones recibidas.

El problema es que el permiso del usuario no equivale a una autorización del banco. Muchas entidades exigen que sea el titular quien inicie sesión directamente, por lo que entregar el nombre de usuario y la contraseña a un asistente automatizado puede incumplir sus condiciones de servicio.

Los bancos también tienen dificultades para distinguir entre una persona que opera su cuenta y un programa que lo hace en su nombre. A esto se suma otra incertidumbre: determinar si las acciones de un agente corresponden realmente a las instrucciones del cliente o si el sistema está actuando por su cuenta.

El riesgo aumenta cuando estas herramientas tienen capacidad para realizar operaciones financieras. Un agente diseñado para completar tareas automáticamente podría intentar mover dinero o ejecutar compras sin que el usuario haya solicitado esa acción específica.

¿Qué están haciendo los bancos para limitar el acceso de la IA?

Las entidades financieras están respondiendo con restricciones a los agentes de terceros. Morgan Stanley comenzó a bloquear su acceso a las plataformas, mientras que JPMorgan Chase y Bank of America también están limitando estas herramientas, según Axios. Wells Fargo figura entre las entidades que buscan contener los riesgos asociados con su actividad.

Sin embargo, las medidas no significan necesariamente que los bancos quieran impedir cualquier uso de inteligencia artificial en los servicios financieros. Una de las alternativas es permitir el acceso de solo lectura, que facilita consultar información financiera sin dar al agente la capacidad de ejecutar transacciones.

Esta modalidad permitiría utilizar asistentes automatizados para revisar datos de una cuenta, por ejemplo, sin entregarles el control sobre el dinero. El acceso dependería de los mecanismos autorizados por cada entidad.

La preocupación también alcanza la responsabilidad por posibles errores. Si un agente realiza una transferencia equivocada o ejecuta una operación que el cliente no pretendía hacer, determinar quién debe responder puede resultar complejo, especialmente cuando el usuario compartió voluntariamente sus credenciales.

Morgan Stanley, además, aseguró que no había observado casos de agentes de IA descontrolados accediendo a sus plataformas, una precisión que distingue las medidas preventivas de la confirmación de un incidente concreto.

Por ahora, los reportes no establecen que se hayan producido pérdidas de dinero como consecuencia de estas actuaciones. La discusión gira alrededor de cómo evitar que herramientas cada vez más autónomas tengan acceso a servicios financieros sin controles suficientes.

Para los usuarios, la recomendación práctica es evitar compartir sus claves bancarias con agentes de IA de terceros y comprobar qué mecanismos de conexión permite su entidad. Aunque estas herramientas puedan automatizar tareas, el acceso a una cuenta bancaria implica riesgos distintos a los de delegar actividades cotidianas en internet.