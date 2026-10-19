¿Cuál es la red móvil más rápida de Colombia? Un operador ganó el premio por tercer año consecutivo

Claro recibió por tercer año consecutivo el reconocimiento de Ookla como la red móvil más rápida de Colombia. La compañía también obtuvo por segunda vez seguida el premio a la Mejor Cobertura Móvil, distinciones basadas en mediciones realizadas durante el primer semestre de 2026.

Los resultados de los Speedtest Awards se basan en datos recopilados entre millones de usuarios y registros de conectividad en el territorio nacional. Mientras el primer galardón evalúa el rendimiento de la conexión móvil, el segundo mide el alcance y la disponibilidad efectiva de la red.

Para los usuarios, estos indicadores permiten conocer el desempeño de los operadores en aspectos como la velocidad de navegación y la posibilidad de acceder a sus servicios en diferentes regiones del país.

Claro tiene cobertura 4G en las cabeceras municipales

La compañía informó que cuenta con cobertura 4G en el 100 % de las cabeceras municipales, considerando las diferentes tecnologías móviles disponibles, incluidas 3G, 4G y 5G. Además, su red de quinta generación está desplegada en más de 100 ciudades y municipios.

La disponibilidad del servicio puede variar por factores externos y condiciones particulares de cada lugar, por lo que la cobertura nacional no garantiza que todos los usuarios tengan la misma experiencia de conexión.

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, señaló que los reconocimientos respaldan las inversiones de la empresa en infraestructura y modernización tecnológica.

Por su parte, Ookla destacó el desempeño del operador frente a la competencia durante el periodo evaluado. La compañía es responsable de Speedtest, herramienta que permite medir la velocidad de las conexiones a internet.

Los premios corresponden al primer semestre de 2026 y reconocen los resultados obtenidos en ese periodo. Claro mantiene sus trabajos de expansión de la red 5G y actualización de infraestructura, con el propósito de ampliar el acceso a internet móvil en Colombia.