HONOR difundió un nuevo resultado de rendimiento para su próximo celular especializado en videojuegos. La cifra supera la promocionada por uno de sus principales competidores y permite comparar sus resultados antes de la presentación del HONOR WIN 2.

El equipo alcanzó 5.702.964 puntos en AnTuTu v12, frente a los 5.670.006 anunciados para el RedMagic 12 Pro+. La diferencia es de 32.958 puntos, aproximadamente un 0,58 % a favor del modelo de HONOR. La unidad evaluada tenía 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y Android 17 como sistema operativo.

AnTuTu combina el trabajo del procesador, los gráficos, la memoria y el funcionamiento general del sistema en una sola cifra. Ambos celulares integran el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Sin embargo, los resultados proceden de pruebas divulgadas por los fabricantes, realizadas por separado. Una puntuación superior no garantiza mejor rendimiento durante sesiones prolongadas de videojuegos.

El HONOR WIN 2 incorpora dos ventiladores internos para controlar la temperatura del procesador, además de una pantalla de 185 Hz. Su sistema de refrigeración está diseñado para expulsar el calor generado durante tareas exigentes y reducir las temperaturas internas. HONOR ya había presentado esta tecnología como parte de su propuesta para ejecutar videojuegos que requieren una elevada capacidad de procesamiento.

La presentación está programada para el 21 de octubre de 2026 en China. Entre las configuraciones anticipadas figura una versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, distinta de la utilizada en la prueba. El precio anunciado es de 5.499 yuanes con subsidio estatal en ese país.

El RedMagic 12 Pro+, en cambio, ya está a la venta en China. Su lanzamiento internacional está previsto para el 3 de noviembre de 2026, bajo el nombre RedMagic 12 Pro.

Por ahora, no se han confirmado los precios ni la disponibilidad del HONOR WIN 2 fuera de China.

Imagen: HONOR y RedMagic / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).