HONOR confirmó qué celulares y tabletas recibirán MagicOS 11, su sistema operativo basado en Android 17. La actualización llegará a dispositivos de distintas generaciones, desde modelos de gama alta hasta opciones económicas. El fabricante también estableció el periodo previsto para su distribución internacional.



La versión estable comenzará a distribuirse en octubre de 2026 y su despliegue continuará hasta marzo de 2027. El calendario oficial incluye los equipos compatibles, pero no establece fechas individuales para cada modelo.

Estos son los celulares y tabletas incluidos en el plan de actualización.

Familia Modelos compatibles HONOR Magic y plegables Magic V6, Magic V5, Magic V3, Magic V2, Magic V2 RSR, Magic8 Pro, Magic8 Lite, Magic7 Pro, Magic7 RSR, Magic7, Magic7 Lite, Magic6 RSR, Magic6 Pro, Magic5 Pro y Magic5 HONOR 600 600 Pro, 600 Lite, 600 Lite s, 600, 600S, 600e, 600 Elite, 600 Smart y 600 Smart 5G HONOR 400 y 200 400 Pro, 400 Lite, 400, 200 Pro, 200 y 200 Smart HONOR X X9d, X9c, X9e Pro, X9e s, X8d, X8c, X8c 5G, X7e Plus 5G, X7d, X7c, X7c 5G, X6b 5G, X5d, X5d Plus, X5c y X5c Plus Tabletas HONOR MagicPad4, MagicPad3, Pad 20 Pro, Pad 20 Pro Paperlike Edition, Pad 20 y Pad 20 Paperlike Edition Otros dispositivos Turbo, Play9S, Play9T y Play10A

El calendario corresponde a equipos comercializados en el mercado abierto. Para los celulares adquiridos mediante operadores móviles, los plazos pueden variar según los procesos de prueba y aprobación.

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MagicOS 11 ya tiene una beta abierta para varios modelos

El programa de pruebas comenzó en septiembre y continuará hasta noviembre de 2026. Participan equipos como Magic7, Magic V5, HONOR 600, 600 Pro, 400 Pro, 400, 200 Pro y algunos integrantes de la serie X, además de las tabletas MagicPad4 y MagicPad3.

Esta fase permite instalar versiones preliminares del software en determinados países. La beta abierta y la edición estable tienen periodos de distribución que se superponen, por lo que participar en las pruebas no garantiza recibir inmediatamente la actualización definitiva.

Entre las novedades anunciadas en septiembre se encuentran una interfaz con efectos de transparencia y nuevas funciones de inteligencia artificial.

Quienes tengan uno de los dispositivos compatibles pueden consultar la disponibilidad desde los ajustes del celular o tableta, en el apartado de actualizaciones de software. Allí aparecerá la descarga cuando esté habilitada para su equipo.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (Gemini)