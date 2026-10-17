Moto G47 Power revela una batería de casi 7.000 mAh

Motorola prepara una nueva versión de su familia Moto G con una batería de mayor capacidad. Una certificación europea reveló información del Moto G47 Power sobre autonomía, potencia de carga, resistencia al agua y actualizaciones de seguridad. El celular todavía no ha sido presentado oficialmente.

Identificado con el número de modelo XT2625-15, el dispositivo apareció en el Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL). La documentación señala una capacidad nominal de 6.790 mAh, que correspondería aproximadamente a 7.000 mAh de capacidad típica.

Frente a los 5.200 mAh del Moto G47 convencional, presentado en abril de 2026, la capacidad típica estimada sería cerca de un 35 % mayor. La etiqueta también registra una autonomía de 78 horas y 19 minutos por ciclo, medida mediante pruebas estandarizadas, y una durabilidad de 1.200 ciclos de carga. La duración real dependerá de las condiciones de uso, mientras que el número de ciclos permite evaluar la vida útil de la batería sin establecer cuántos años conservará su capacidad.

Para la carga, la ficha señala una potencia requerida de 33 W, superior a los 20 W de la versión original. No especifica cuánto tiempo necesitará para alcanzar el 100 %.

En septiembre, la tienda Epto publicó anticipadamente una configuración de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con un precio de 350 euros que Motorola todavía no ha confirmado. Tampoco se han anunciado la fecha de lanzamiento ni los países donde estará disponible. Su aparición en el registro europeo no garantiza la comercialización internacional.

Moto G47 Power tendrá protección IP64 y cinco años de soporte

La clasificación IP64 indica protección contra el polvo y resistencia a salpicaduras de agua. No significa que el celular pueda sumergirse.

La documentación europea también establece un mínimo de cinco años de actualizaciones de seguridad, correcciones y mejoras funcionales del sistema operativo, contados desde el final de su comercialización. Este compromiso no garantiza que reciba cinco versiones nuevas de Android.

Imagen: Motorola / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).