Garmin MARQ Gen 3 llega con seis relojes de lujo y estos precios

Garmin renovó su colección de relojes inteligentes de lujo con herramientas de navegación y una novedad importante para quienes realizan actividades lejos de las ciudades. Los nuevos dispositivos incorporan comunicación satelital, lo que facilita el envío de mensajes y las solicitudes de asistencia cuando no hay cobertura celular convencional.



La tercera generación también trae mejoras en la pantalla, nuevas funciones deportivas y seis versiones para diferentes disciplinas. Aunque comparten buena parte de su tecnología, cada una incorpora elementos propios para actividades como el buceo, la aviación o el golf. Estas diferencias también se reflejan en sus precios.

Garmin MARQ Gen 3 incorpora conexión satelital y pantalla más grande

La presentación oficial de la colección se realizó el 13 de octubre de 2026, cuatro años después del lanzamiento de la generación anterior. Los seis relojes están fabricados con titanio de grado 5 y cristal de zafiro. Además, incorporan una pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas, la más grande utilizada hasta ahora en esta familia, que facilita la consulta de mapas y datos deportivos.

La principal incorporación es la tecnología inReach, que combina redes LTE y satelitales para mantener la comunicación sin depender del celular. También permite enviar una alerta SOS a Garmin Response, un centro de coordinación de emergencias que funciona las 24 horas y gestiona las solicitudes de asistencia.

Con LTE es posible realizar llamadas directamente desde la muñeca y compartir la ubicación en tiempo real mediante Garmin Messenger. Los mensajes de texto y voz, así como las previsiones meteorológicas, pueden consultarse mediante conexión satelital o LTE. Estas prestaciones requieren una suscripción activa y están sujetas a las condiciones de cobertura de cada región.

Para orientarse, los equipos incluyen mapas TopoActive precargados de todo el mundo y búsqueda de direcciones. Esto facilita la navegación durante recorridos sin necesidad de preparar previamente cada ruta. También disponen de micrófono, altavoz y una linterna LED integrada para actividades en condiciones de poca iluminación.

Garmin anuncia hasta 18 días de autonomía en modo reloj inteligente. La duración puede reducirse al utilizar funciones de mayor consumo energético, especialmente durante sesiones prolongadas con GPS y conectividad inalámbrica.

Seis versiones con herramientas para diferentes actividades

MARQ Athlete está orientado al entrenamiento deportivo e incorpora métricas avanzadas de resistencia y eficiencia al correr. Estas permiten analizar cómo responde el cuerpo al esfuerzo y evaluar el rendimiento. Su diseño incluye una correa de silicona y un bisel cerámico con un indicador de VO₂ máximo, una medida relacionada con la capacidad aeróbica.

MARQ Adventurer, por su parte, está preparado para actividades de exploración. Combina una correa de cuero italiano con referencias de brújula en el bisel y cartografía multicapa. Además, incluye ClimbPro, que muestra información sobre ascensos actuales y próximos durante recorridos de montaña, incluso sin haber preparado previamente una ruta.

En aviación, MARQ Aviator incorpora mapas de vuelo, información meteorológica aeronáutica y una aguja dedicada a la hora UTC, utilizada como referencia internacional. Su correa de cuero acolchado y el bisel de cerámica negra mantienen una estética inspirada en los instrumentos de navegación aérea.

MARQ Commander reúne prestaciones tácticas, entre ellas compatibilidad con visión nocturna, modo sigiloso y herramientas para realizar cálculos balísticos. Incorpora una correa de tejido con patrón de camuflaje, botones texturizados y un bisel negro mate con referencias horarias UTC.

La colección suma MARQ Diver, diseñado para buceo, apnea y esnórquel hasta 40 metros de profundidad. Sus botones están preparados para funcionar bajo el agua y también ofrece controles náuticos, como asistencia para maniobras de navegación y compatibilidad con sistemas de piloto automático.

MARQ Golfer completa las seis versiones con mapas de más de 43.000 campos y Virtual Caddie, un asistente que ayuda a seleccionar golpes. También permite consultar información sobre los contornos de los greens, una prestación que requiere una membresía adicional.

¿Cuánto cuestan los Garmin MARQ Gen 3?

Los precios de lanzamiento en Estados Unidos comienzan en 2.500 dólares para Athlete y llegan a 3.100 dólares en las versiones Aviator, Commander y Diver. Las cifras, publicadas por el medio especializado Wareable, corresponden al mercado estadounidense y pueden variar en otros países.

Modelo Precio en Estados Unidos MARQ Athlete US$2.500 MARQ Adventurer US$2.700 MARQ Golfer US$2.800 MARQ Aviator US$3.100 MARQ Commander US$3.100 MARQ Diver US$3.100

*Precios de lanzamiento en dólares estadounidenses.

Garmin anunció la disponibilidad de los seis relojes el 13 de octubre de 2026. Los plazos de entrega dependen del modelo y del país donde se realice la compra.

La colección pertenece a la categoría de relojes inteligentes de lujo, cuyos precios también reflejan los materiales y acabados utilizados. ENTER.CO había incluido modelos anteriores de MARQ en su selección de los relojes inteligentes más caros del mercado.

Días antes de la presentación, Garmin Rumors encontró referencias a la tercera generación en páginas oficiales de soporte de España, Chile y Argentina. Las menciones aparecían en documentos sobre compatibilidad con Garmin Explore, conexión de accesorios y configuración meteorológica.

La nueva generación amplía las funciones disponibles fuera de las redes celulares, aunque su aprovechamiento depende de la cobertura satelital y de una suscripción activa. El costo de estos servicios se suma al precio de compra, un aspecto relevante al comparar las seis versiones.

Imágenes: Garmin.