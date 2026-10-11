Bill Gates alerta de más ciberataques con IA en 2027

La inteligencia artificial está dando nuevas herramientas a los delincuentes informáticos. Su capacidad para analizar información, encontrar vulnerabilidades y ejecutar tareas complejas puede facilitar ataques que antes exigían mayores conocimientos. Bill Gates advierte que los ciberataques con IA podrían aumentar durante el próximo año, especialmente por la posibilidad de utilizar sistemas avanzados sin las restricciones diseñadas para impedir actividades peligrosas.



Gates advierte que el peligro inmediato está en los delincuentes

En una entrevista con ABC News, recogida por la agencia AFP el 11 de octubre de 2026, el cofundador de Microsoft anticipó un incremento de las ofensivas digitales. Su preocupación se centra en el uso malicioso de modelos que pueden funcionar sin suficientes mecanismos de protección, una situación que considera más urgente que la posibilidad de perder el control de una inteligencia artificial avanzada.

«El frente en el que probablemente veremos los cambios más drásticos durante el próximo año es el de los ciberataques», afirmó Gates, según la traducción de sus declaraciones reproducidas por AFP. También advirtió que la combinación de delincuentes, sistemas potentes y ausencia de controles puede provocar numerosas consecuencias negativas.

Una de sus inquietudes es que algunas restricciones incorporadas por los desarrolladores pueden retirarse. Estas barreras buscan impedir respuestas perjudiciales o determinadas acciones peligrosas. Al eliminarlas, las capacidades de la tecnología quedan disponibles para quienes intentan utilizarlas con fines ilegales.

El empresario también mencionó el bioterrorismo entre los riesgos que requieren mayor atención. Sin embargo, no presentó cifras sobre el incremento esperado de los ataques informáticos ni identificó organizaciones que vayan a resultar afectadas. Su advertencia describe una amenaza que considera próxima, aunque todavía no es posible establecer su magnitud.

Cómo protegerse de ataques que utilizan inteligencia artificial

El riesgo no se limita a las grandes empresas. Los correos fraudulentos, los mensajes que solicitan contraseñas y los intentos de suplantación de identidad pueden resultar más difíciles de reconocer cuando se elaboran con herramientas capaces de generar textos convincentes y adaptarlos a diferentes situaciones.

Para reducir la exposición, conviene mantener actualizados el celular, la PC y las aplicaciones. También es recomendable activar la autenticación en dos pasos, utilizar contraseñas diferentes y evitar abrir enlaces recibidos mediante mensajes sospechosos. Si una entidad financiera solicita información confidencial, lo más seguro es comprobar la comunicación desde su app o página oficial.

En las organizaciones, las precauciones incluyen limitar los permisos de acceso, conservar copias de seguridad y vigilar comportamientos inusuales en las redes. Estas medidas ayudan a prevenir incidentes y facilitan la recuperación cuando ocurre una intrusión, aunque ninguna garantiza una protección absoluta.

Una evaluación del Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido, publicada el 7 de mayo de 2025, ya había anticipado que la inteligencia artificial aumentaría la eficiencia de distintas operaciones maliciosas hasta 2027, especialmente en la identificación y explotación de fallas informáticas.

Según ese análisis, los atacantes podrían aprovechar vulnerabilidades conocidas con mayor rapidez. Se trata de errores en programas o configuraciones que permiten conseguir accesos no autorizados. Cuanto menos tiempo transcurra entre el descubrimiento de una falla y su explotación, menor será el margen disponible para instalar las correcciones correspondientes.

El informe también prevé modificaciones más rápidas de programas maliciosos para dificultar su detección. A pesar de estos avances, considera improbable que los ataques sofisticados lleguen a estar completamente automatizados antes de 2027. Las operaciones más complejas todavía necesitarían intervención especializada.

Bill Gates rechaza que las empresas controlen solas la IA

La advertencia incluye un cuestionamiento a la autorregulación de la industria tecnológica. Durante la entrevista, Gates sostuvo que las decisiones de seguridad no deberían depender exclusivamente de quienes desarrollan los modelos, debido al alcance de los posibles daños.

Su posición coincide con las preocupaciones que ya había expresado sobre los efectos negativos de la inteligencia artificial. En una reflexión anterior, planteó la necesidad de preparar políticas para afrontar tanto los usos maliciosos como las transformaciones laborales asociadas con esta tecnología.

Ahora, el debate se concentra en establecer restricciones y mecanismos de supervisión que también funcionen cuando los sistemas se distribuyan o modifiquen. La dificultad está en definir medidas eficaces sin impedir aplicaciones legítimas, como las herramientas que ayudan a detectar actividades sospechosas y corregir fallas.

Mientras avanzan esas discusiones, la protección más inmediata sigue dependiendo de precauciones concretas. Instalar actualizaciones, verificar los mensajes antes de entregar información y utilizar métodos adicionales de autenticación puede reducir las oportunidades que aprovechan los delincuentes, incluso cuando emplean inteligencia artificial para preparar sus ataques.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)