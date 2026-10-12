El FMI advierte que la IA expone al 40 % de los empleos

La inteligencia artificial contribuye a mantener la actividad económica mundial, pero también expone a cambios a muchos puestos de trabajo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que su expansión puede modificar funciones, reducir ocupaciones y cambiar las habilidades que piden las empresas.

Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, presentó este panorama en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, en un periodo de incertidumbre marcado por las dificultades del suministro energético y el aumento del gasto en centros de datos.

La inversión en IA mantiene el crecimiento mundial cerca del 3 %

Georgieva afirmó que el desarrollo de infraestructura para IA ayuda a sostener la expansión global alrededor del 3 %. La construcción de centros de datos y la compra de componentes generan actividad en las industrias que abastecen a los principales desarrolladores.

Asia figura entre las regiones más beneficiadas. Según las estimaciones presentadas, este impulso podría añadir entre 0,5 y 1 punto porcentual al crecimiento de sus economías avanzadas, y entre 0,2 y 0,8 puntos al de las emergentes. Son incrementos adicionales sobre las proyecciones, no tasas totales.

Según la información publicada por Reuters, el organismo actualizará sus perspectivas el 13 de octubre. En julio había proyectado una expansión global del 3 % para 2026.

Cuatro de cada diez empleos podrían cambiar por la automatización

La directora describió el avance como un «tsunami de movimiento lento». Las investigaciones de la institución indican que aproximadamente el 40 % de los puestos del mundo podría verse transformado, y en las economías avanzadas la proporción llega al 60 %. Eso incluye desde mejoras de productividad hasta la pérdida de funciones, por lo que las estimaciones no equivalen a una previsión de despidos.

Un estudio preliminar citado por Georgieva encontró que el 10 % de los empleos en Estados Unidos ya exige conocimientos de IA. Según ese mismo análisis, las labores rutinarias y repetitivas mostraban una reducción, mientras aumentaban los puestos de menor remuneración en sectores como la construcción y los centros de datos. Interpretar resultados, identificar errores y entender los límites de estas aplicaciones son algunas de las habilidades digitales que adquieren importancia.

Empleo juvenil, impuestos y desigualdad en debate

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, alertó sobre la menor demanda de recién graduados. Su preocupación se concentra en los cargos de entrada al mercado laboral, que tradicionalmente ofrecen la primera experiencia y abren el acceso a mayores responsabilidades.

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, tiene otra lectura. Afirmó que todavía no está convencido de que esos puestos vayan a desaparecer de forma masiva y considera que los mayores cambios se concentrarán en los países desarrollados. Para los mercados emergentes destacó los modelos más pequeños, que necesitan menos potencia informática y pueden ayudar a agricultores, profesores y centros de salud.

En materia fiscal, Georgieva planteó que, si la producción depende más del capital que del trabajo, los gobiernos podrían revisar sus sistemas tributarios, porque buena parte de la recaudación procede de los ingresos laborales. Tharman añadió el riesgo de una mayor desigualdad entre países desarrollados y emergentes.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)