RedMagic 12 Pro+ ya es oficial: precios y lanzamiento global

Nubia presentó el RedMagic 12 Pro+ en China, su nuevo celular para videojuegos con pantalla de 185 Hz, batería de 8.400 mAh y refrigeración líquida combinada con ventilación activa. La compañía también anunció su llegada al mercado internacional bajo el nombre RedMagic 12 Pro.

Las ventas comenzaron el 15 de octubre de 2026, el mismo día de su presentación. El equipo está disponible en tres acabados transparentes: Dark Night, Silver Wing e Ice Blue. Durante el evento también se dio a conocer una edición limitada con mayor capacidad de memoria.

Desarrollada junto con BOE, la pantalla OLED de 6,85 pulgadas tiene una resolución de 2.688 × 1.216 píxeles. Sus marcos miden 0,96 milímetros y la cámara frontal de 16 megapíxeles permanece oculta bajo el panel. El muestreo táctil alcanza 500 Hz, con picos instantáneos de 5.000 Hz.

Para ejecutar videojuegos, incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, compatible con trazado de rayos, escalado de resolución y generación de fotogramas en títulos adaptados. La refrigeración utiliza un ventilador de hasta 25.500 revoluciones por minuto y un doble circuito de líquido, una tecnología que Nubia había anticipado antes de su presentación.

La batería admite carga de 120 W por cable y 80 W inalámbrica. Su función de alimentación directa permite suministrar energía al celular durante las partidas y reducir la recarga mientras permanece conectado, lo que ayuda a limitar el calentamiento asociado a este proceso.

En fotografía, dispone de dos cámaras traseras de 50 megapíxeles: una principal con estabilización óptica y otra ultra gran angular. La configuración incluye gatillos táctiles de 700 Hz, altavoces estéreo, conector de audífonos de 3,5 milímetros, Wi-Fi 7 y NFC.

El sistema operativo es Android 17 con RedMagic OS 12, que incorpora herramientas de inteligencia artificial, notificaciones mediante Magic Island y transferencia de archivos con dispositivos iOS. Su estructura tiene un grosor de 8,55 milímetros y pesa 223 gramos.

Precios y versiones del RedMagic 12 Pro+ en China

Durante la presentación se anunciaron tres configuraciones de memoria y almacenamiento con los siguientes precios:

RAM y almacenamiento Precio oficial Aproximado en USD 12 GB + 256 GB 6.999 yuanes US$1.045 16 GB + 512 GB 7.999 yuanes US$1.195 16 GB + 1 TB 8.999 yuanes US$1.345

Las conversiones a dólares son aproximadas y no representan precios oficiales fuera de China. En ese mercado también existen subsidios gubernamentales que pueden reducir el costo en 500 yuanes, según las condiciones del programa.

La edición limitada Golden Saga tendrá 24 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y elementos fabricados con fibra de carbono forjada. Nubia todavía no ha anunciado cuánto costará ni cuándo comenzará a venderse.

La página oficial de REDMAGIC anuncia para el 3 de noviembre de 2026 la presentación internacional del RedMagic 12 Pro. El modelo global conservará las principales características anunciadas para China, aunque sus configuraciones comerciales podrían variar.

Los precios internacionales y las configuraciones regionales todavía no se han anunciado. Tampoco hay fechas confirmadas para el inicio de las ventas fuera de China.

Imagen: REDMAGIC / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).