¿Todavía vale la pena aprender programación en 2026? Hay un curso gratuito para empezar desde cero

Holberton Colombia abrirá el 9 de noviembre de 2026 una nueva cohorte de Programming Essentials, un curso gratuito y virtual de cuatro semanas para aprender los fundamentos de la programación desde cero. La formación está dirigida a personas sin experiencia previa y permite conocer las bases del desarrollo web antes de continuar con estudios más avanzados.

El programa combina ejercicios prácticos con aprendizaje autónomo. Los participantes utilizan una plataforma digital para avanzar a su propio ritmo, resolver retos de código y construir su primera página web.

Además, el curso incluye dos sesiones grupales de mentoría por Zoom cada semana, en las que los estudiantes pueden resolver dudas y recibir orientación durante el proceso.

Al completar la formación, reciben un certificado. Programming Essentials también es un requisito para ingresar a Computer Programming, el programa más amplio de Holberton en desarrollo de software.

¿Cómo inscribirse en el curso de programación?

Las personas interesadas deben ingresar al formulario de inscripción de Holberton Colombia y seleccionar Programming Essentials como programa de interés. La próxima cohorte comienza el 9 de noviembre de 2026. Link de inscripción AQUÍ

El curso puede ser una alternativa para quienes quieren explorar el desarrollo de software sin invertir dinero en una primera formación. Sin embargo, completar las cuatro semanas no garantiza conseguir empleo ni sustituye la experiencia que pueden exigir las empresas.

Aprender programación sigue siendo una opción para ingresar al sector tecnológico. Según el informe Expectativas de Talento Tecnológico del tercer trimestre de 2026, elaborado por ManpowerGroup y Experis, el 64 % de los empleadores tecnológicos en Colombia tiene dificultades para encontrar el talento que necesita.

Por su parte, el informe Top Digital Profiles 2026 de OBS Business School identificó a los desarrolladores de software como los perfiles digitales más demandados en España, Colombia, México, Perú y Ecuador, con el 43 % de las ofertas analizadas.

La inteligencia artificial está transformando el desarrollo de software, pero las empresas siguen necesitando profesionales que puedan crear aplicaciones, revisar código, corregir errores y mantener sistemas.

Holberton School nació en Silicon Valley, Estados Unidos, en 2016, con un modelo de formación basado en proyectos prácticos y resolución de problemas. Según la institución, más de 900 participantes han finalizado sus programas en Colombia.