La inteligencia artificial, el desarrollo web y la automatización mantienen la demanda de talento tecnológico. Estos son los lenguajes que destacan en los informes recientes y las opciones para quienes quieren aprender a programar desde cero.

Elegir el primer lenguaje de programación puede ser una de las decisiones más difíciles para quien quiere entrar al mundo tecnológico. Python, JavaScript y TypeScript aparecen con frecuencia en las conversaciones sobre desarrollo de software, pero cada uno responde a necesidades diferentes. ¿Cuál conviene aprender en 2026?

Los datos ofrecen algunas pistas. La encuesta de desarrolladores de Stack Overflow de 2026 sitúa a JavaScript en el primer lugar entre los lenguajes más utilizados, con el 62 % de los participantes. Python registra el 58 %, mientras que TypeScript alcanza el 43,8 %. SQL, utilizado para consultar y gestionar bases de datos, obtiene el 58,4 %.

Las cifras corresponden a las respuestas de los participantes sobre las tecnologías que utilizan, no a un ranking directo de vacantes laborales. Sin embargo, permiten identificar herramientas relevantes en el trabajo cotidiano de los desarrolladores.

Los lenguajes que destacan en 2026

JavaScript sigue siendo una de las principales herramientas para desarrollar páginas web interactivas y aplicaciones que funcionan en el navegador. Su presencia en proyectos web lo convierte en una alternativa para quienes quieren comenzar por construir productos digitales visibles y funcionales.

Python tiene aplicaciones en inteligencia artificial, análisis de datos, automatización y desarrollo de software. Su sintaxis relativamente sencilla también lo convierte en una opción popular para aprender los fundamentos de la programación.

TypeScript amplía JavaScript con un sistema de tipos que ayuda a detectar errores y organizar proyectos de mayor tamaño. Su crecimiento también se refleja en GitHub: el informe Octoverse de 2025 señaló que se convirtió en el lenguaje más utilizado en esa plataforma por número de colaboradores durante agosto de ese año, por delante de Python y JavaScript.

SQL, por su parte, permite consultar y administrar información almacenada en bases de datos. Es especialmente relevante en aplicaciones empresariales, plataformas digitales y sistemas que necesitan procesar grandes volúmenes de información.

Java y C# también mantienen presencia en el desarrollo de aplicaciones empresariales y otros sistemas de software. La elección depende del tipo de producto que se quiera construir y de las tecnologías utilizadas por cada organización.

¿Todavía hay oportunidades para los nuevos programadores?

La demanda de desarrolladores no depende únicamente de la popularidad de un lenguaje. También intervienen la experiencia práctica, la capacidad para resolver problemas y el conocimiento de herramientas complementarias.

El informe Top Digital Profiles 2026 de OBS Business School analizó más de 126.000 ofertas de empleo digital en España, Colombia, México, Perú y Ecuador. El desarrollador de software ocupó el primer lugar entre los perfiles analizados, con el 43 % de las ofertas identificadas. El estudio también destaca la importancia de conocimientos en arquitectura de software, servicios en la nube, DevOps e integración de inteligencia artificial.

En Colombia, Experis reportó en su estudio de expectativas de empleo tecnológico para el tercer trimestre de 2026 que el 64 % de los empleadores del sector tenía dificultades para encontrar el talento especializado que necesitaba. El dato apunta a una necesidad de formación, aunque no significa que cualquier persona que aprenda a programar consiga trabajo de inmediato.

La inteligencia artificial también está modificando la actividad de los desarrolladores. Estas herramientas pueden generar código, pero construir aplicaciones funcionales exige comprender los problemas, comprobar resultados, identificar errores y mantener los sistemas.

Por eso, antes de intentar dominar varios lenguajes, quienes empiezan pueden concentrarse en entender la lógica de programación y aprender a resolver problemas mediante código.

Un primer acercamiento gratuito a la programación

Para quienes quieren explorar esta área sin experiencia previa, Holberton Colombia ofrece Programming Essentials, un curso introductorio gratuito de cuatro semanas y modalidad virtual.

La formación propone aprender mediante ejercicios y retos prácticos hasta construir una primera página web con código. Los participantes avanzan a su propio ritmo y cuentan con dos sesiones grupales de mentoría por Zoom cada semana.

El curso está dirigido a personas que comienzan desde cero y funciona como requisito previo para acceder al programa Computer Programming de Holberton. La próxima cohorte está prevista para el 9 de noviembre de 2026, según la información suministrada por la institución.

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones e inscribirse a través del formulario de Holberton Colombia, seleccionando Programming Essentials como programa de interés.

Aprender programación no exige comenzar dominando todos los lenguajes del mercado. El primer paso consiste en entender cómo funciona el código, practicar con problemas concretos y descubrir qué tipo de tecnología se quiere construir.