La misma carta de reclamo en tres IA gratis: cuál la dejó lista para firmar

Canceló el servicio de internet en agosto, guardó el número de radicado y dos meses después descubre que le siguieron cobrando la factura completa por débito automático. Le toca escribir una carta de reclamo formal y no sabe por dónde empezar. Es uno de esos trámites para los que mucha gente termina pidiendo el favor a un conocido o pagando para que se la redacten. Probamos si una IA gratuita puede escribir esa carta, lista para firmar, sin inventar datos.

Planteamos el mismo caso a ChatGPT, Gemini y Perplexity el 12 de noviembre de 2026: una clienta ficticia, Ana María Ríos, pidió la cancelación de su internet hogar el 12 de agosto de 2026 y recibió el radicado CA-45821; a pesar de eso, le cobraron las facturas de septiembre y octubre, cada una por $89.900. La instrucción era clara: usar solo esos hechos, pedir la devolución de lo cobrado, confirmar la terminación del servicio, decir qué hará si no le responden e indicar los anexos. Cada asistente recibió un solo intento, sin correcciones ni pistas adicionales, y las respuestas que describimos aquí son las primeras que entregaron.

Qué entregó cada asistente

ChatGPT respondió sin necesidad de crear una cuenta y entregó la carta más completa de las tres. Organizó el texto en hechos, solicitudes, advertencia y documentos anexos, calculó por su cuenta el total a devolver ($179.800) y lo escribió además en letras, como suele exigir una carta formal en Colombia. Si no hay respuesta, dice la carta, la usuaria acudirá a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Gemini, con una cuenta gratuita, también respetó todos los datos y llegó al mismo total de $179.800. Su carta es más corta, menciona igualmente la SIC como siguiente paso y dejó un campo sin llenar: la línea “Ciudad” bajo el nombre de la empresa. Nada grave, pero hay que leerla antes de imprimirla.

Perplexity fue el más rápido (tres segundos) y también respetó los hechos, pero su carta es la más floja de las tres. En las peticiones menciona las facturas “cada una por $89.900” sin sumar el total que se reclama, no incluye fecha ni lugar en el encabezado y, ante la falta de respuesta, se limita a decir que acudirá “a las autoridades competentes”, sin nombrar ninguna. Una carta sin el monto total reclamado le deja al proveedor espacio para discutir cuánto debe devolver.

Ninguna de las tres inventó información en esta prueba: todas se limitaron a los datos entregados y ninguna citó artículos de ley que no pudiéramos verificar. Eso no está garantizado en otros casos, y de hecho es uno de los riesgos clásicos de pedirle textos legales a un asistente: que rellene los vacíos con normas que suenan creíbles y no existen.

La carta de reclamo: qué revisar antes de firmar

Hay tres cosas que ninguna carta generada garantiza y que usted debe confirmar. Primero, que los montos y las fechas coincidan con sus facturas reales; en nuestra prueba anterior, al organizar los gastos del mes, uno de estos mismos asistentes falló la suma total por $200.000 aunque su propia tabla estaba bien, así que con plata de por medio la cuenta se verifica a mano. Segundo, que el radicado y los anexos citados existan y se adjunten de verdad. Tercero, ante cuál autoridad corresponde quejar de su proveedor si no responde: ChatGPT y Gemini mencionan la SIC, pero el trámite exacto depende del servicio y conviene verificarlo el día que vaya a enviarla.

También vale una advertencia de sentido común: el caso que usamos es ficticio. Si replica esta prueba con su caso real, piense dos veces antes de pegar su cédula, dirección y teléfono en un servicio gratuito; puede redactar la carta con datos genéricos y reemplazarlos después en su computador.

El resultado práctico: para una queja sencilla y bien documentada, una IA gratuita sí deja la carta casi lista. ChatGPT entregó la versión más completa sin pedir registro, Gemini quedó muy cerca y Perplexity exigiría una ronda adicional de correcciones. En los tres casos, la revisión final de cifras, nombres y anexos sigue siendo suya, porque quien firma el reclamo es usted.

Fuentes: ChatGPT, Gemini y Perplexity (prueba propia de ENTER, 12 de noviembre de 2026)