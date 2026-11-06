Revolut alcanza una valoración de US$115.000 millones y avanza en Colombia

Revolut alcanzó una valoración de US$115.000 millones tras cerrar una nueva ronda de financiación liderada por Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates y Baillie Gifford. La operación reúne a inversionistas actuales y nuevos participantes internacionales, interesados en el crecimiento de la compañía británica de servicios financieros digitales.

El anuncio, realizado el 4 de noviembre de 2026, llega después de un año de expansión para la empresa, que supera los 80 millones de clientes particulares en el mundo. Su crecimiento también tiene repercusiones en Colombia, donde obtuvo una licencia bancaria que le permitirá avanzar en el desarrollo de sus operaciones dentro del mercado financiero nacional.

La nueva valoración refleja el interés de los inversionistas por el modelo de negocio de Revolut, que busca competir con la banca tradicional mediante servicios financieros digitales y una presencia cada vez mayor en distintos países.

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Durante 2026, la compañía inició operaciones bancarias en Reino Unido, México, Australia y Nueva Zelanda. También consiguió licencias bancarias en Francia, Colombia y Argentina, mientras que en Estados Unidos recibió una aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) para su solicitud de licencia bancaria nacional.

En Europa, la empresa cuenta con operaciones bancarias en 30 mercados del Espacio Económico Europeo (EEE), una presencia que ha servido de base para su estrategia de crecimiento fuera del continente.

Los resultados financieros respaldan su expansión

El avance internacional está acompañado por un crecimiento en sus ingresos y beneficios. Durante 2025, Revolut registró ingresos por US$6.000 millones, equivalentes a 4.500 millones de libras esterlinas, un incremento del 46 % frente al año anterior.

El beneficio antes de impuestos llegó a US$2.300 millones (1.700 millones de libras), lo que representó un aumento del 57 %. La compañía reportó además un margen de beneficio antes de impuestos del 38 %.

Estas cifras ayudan a explicar el interés que ha despertado entre los fondos de inversión que participaron en la nueva ronda. La operación también contempla la participación de empleados, quienes han tenido la posibilidad de adquirir acciones de la empresa y beneficiarse del valor generado durante su crecimiento.

Nik Storonsky, fundador y director ejecutivo de Revolut, señaló que la expansión bancaria permite ampliar el acceso a sus servicios financieros en nuevos mercados. También destacó la participación de los trabajadores en la propiedad de la compañía como uno de los elementos de su cultura empresarial.

¿Qué viene para Revolut?

La compañía tiene como siguiente objetivo superar los 100 millones de clientes activos en más de 100 países. Para conseguirlo, deberá continuar con su expansión internacional y avanzar en los procesos regulatorios necesarios para operar como banco en los distintos mercados.

En Colombia, la obtención de la licencia bancaria representa un avance en ese proceso. Sin embargo, el anuncio de la financiación y la valoración de la empresa no significan, por sí mismos, que todos sus servicios bancarios estén disponibles de inmediato para los usuarios colombianos.

Victor Stinga, director financiero de Revolut, afirmó que los avances de 2026 son resultado de varios años de trabajo y permitirán ampliar su oferta bancaria a millones de personas fuera de Europa.

Con esta nueva ronda, Revolut refuerza su capacidad financiera para competir en el sector bancario internacional, en un momento en el que las plataformas digitales buscan ampliar su participación en los servicios financieros.