La fintech berlinesa Pliant anunció una ronda Serie C de US$80 millones para abrir su infraestructura de pagos empresariales a agentes de inteligencia artificial externos y expandirse a Estados Unidos y Canadá. La operación, con demanda superior a lo ofrecido, fue liderada por Seaya Nova y Speedinvest, con participación de Illuminate Financial, Motive Partners y Molten Ventures.

Según la compañía, Pliant superó los US$100 millones en ingresos recurrentes anuales tras duplicar su negocio durante tres años consecutivos, con más de 300 empleados en ocho oficinas. Fundada en 2020, es miembro principal de Visa y Mastercard y emite tarjetas comerciales en 13 monedas en 32 países bajo su licencia europea de dinero electrónico y con socios regulados en Reino Unido y Estados Unidos.

Pagos que ejecutan agentes, con licencia y auditoría

La plataforma combina emisión de tarjetas comerciales, cuentas de pago, cambio de divisas y gestión de gastos. Sus propios agentes de IA ya automatizan tareas recurrentes de finanzas, y ahora agentes externos, desde Claude y ChatGPT hasta automatizaciones internas de cada empresa, podrán conectarse mediante el Model Context Protocol (MCP) para ejecutar flujos de pago dentro de otros procesos de negocio, con permisos, controles y trazabilidad.

“Tanto si una empresa consolidada quiere que la IA automatice sus pagos con los controles adecuados como si una compañía nativa de IA necesita un socio con licencia que se mueva a su velocidad, Pliant está construida para eso”, dijo Malte Rau, CEO y cofundador, en el comunicado. Vinoth Jayakumar, socio de Seaya Nova, añadió: “Cuando los agentes mueven dinero, alguien tiene que seguir teniendo la licencia, ser auditable y responder; esa es la capa que Pliant controla”.

La carrera por los pagos agénticos

El anuncio se da en plena carrera del sector: en octubre, agentes de IA empezaron a pagar facturas de proveedores en un piloto de Visa con BILL y Billtrust, y la emisora Synchrony quiere integrar sus tarjetas de tienda en ChatGPT, según The Next Web. En tarjetas corporativas, el rival estadounidense Ramp alcanzó una valoración de US$60.000 millones ese mismo mes. Los fondos de Pliant financiarán su expansión norteamericana, la entrada a nuevos mercados y su hoja de ruta de IA.

El crecimiento de los pagos automatizados por IA coincide con la transformación que vive el ecosistema de pagos digitales y finanzas abiertas en Colombia, donde la interoperabilidad entre billeteras y bancos marca la agenda.

Fuentes: Pliant / The Next Web