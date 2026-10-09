Colombia tiene más cuentas digitales, pero el dinero sigue atrapado entre bancos: ¿qué cambiaría con los pagos abiertos?

En Colombia, el 96,3 % de los adultos tiene al menos un producto financiero, pero buena parte de los pagos todavía se hace en efectivo. Además, el 95 % de las transferencias digitales ocurre dentro de un mismo banco. Estas cifras reflejan una dificultad para el sistema financiero: tener una cuenta no garantiza que una persona pueda mover su dinero con facilidad entre diferentes entidades y plataformas.

Frente a ese problema, Interledger Foundation promueve los pagos abiertos, un modelo tecnológico que busca conectar bancos, billeteras digitales y otras redes mediante estándares compartidos. La propuesta apunta a reducir las barreras que dificultan las transacciones entre distintos proveedores y facilitar que personas y empresas utilicen los servicios financieros digitales en sus actividades cotidianas.

Los datos citados por la organización provienen del informe Colombia Fintech 2026-2030, que recoge cifras de Banca de las Oportunidades y del Reporte de Inclusión Financiera de 2024, así como de la Encuesta de Percepción sobre el Uso de los Medios e Instrumentos de Pago de 2026 del Banco de la República. Esta última señala que el efectivo representa el 66 % de los pagos, frente al 79 % registrado en 2023.

El reto consiste en conseguir que los servicios digitales funcionen de manera más conectada. Si una persona encuentra dificultades para transferir dinero entre entidades, el acceso a una cuenta puede quedarse corto frente a sus necesidades.

¿Cómo funcionan los pagos abiertos y quiénes pueden participar?

La idea toma como referencia el funcionamiento de internet. Así como diferentes computadores, aplicaciones y redes intercambian información gracias a protocolos comunes, los pagos abiertos pretenden que los sistemas financieros puedan comunicarse sin tener que construir una conexión independiente para cada participante.

Para hacerlo, utilizan estándares abiertos que permiten conectar sistemas con distintas reglas, formatos y monedas. Esta infraestructura también ofrece una base para que empresas y desarrolladores creen nuevas soluciones financieras.

Marian Villa, líder de alianzas de Interledger Foundation, sostiene que Colombia necesita avanzar tanto en la interoperabilidad como en la educación financiera para que la población conozca las alternativas disponibles y pueda aprovecharlas.

La tecnología, sin embargo, no resuelve por sí sola las barreras de acceso. Los costos de las transacciones, la confianza en las instituciones y la facilidad de uso también influyen en la decisión de utilizar servicios digitales.

Para discutir estos desafíos, la organización programó dos encuentros en Medellín durante octubre, como parte de Beyond Access, una iniciativa que busca impulsar el uso efectivo de los servicios financieros.

El primero, Innovation at the Edges, se realizará el 15 de octubre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Medellín. Está dirigido a aliados y actores del sector, tendrá aforo limitado y requerirá confirmación previa del registro.

El segundo será el Open Payments Hackathon, previsto para el 16 y 17 de octubre en Ruta N. La convocatoria está abierta a profesionales y estudiantes universitarios de todo el país, quienes trabajarán en equipos para desarrollar soluciones tecnológicas relacionadas con los pagos abiertos y la interoperabilidad financiera.

Los participantes utilizarán tecnologías y estándares del ecosistema Interledger para responder a retos reales del sector. Los interesados pueden consultar las oportunidades de participación de la convocatoria y conocer las posibilidades de vinculación con el ecosistema a través de los canales de la iniciativa.

La apuesta es que las conexiones entre sistemas financieros se traduzcan en servicios más útiles para la población, más allá de la posibilidad de abrir una cuenta bancaria o una billetera digital.