Lulo Bank lanza tienda de seguros digitales: estos son los precios y coberturas

Perder el empleo puede comprometer el pago del arriendo, los servicios públicos y las cuotas de un crédito. Una muerte accidental puede dejar a una familia sin parte de sus ingresos. Son situaciones que normalmente obligan a buscar soluciones financieras por separado y que ahora Lulo Bank quiere atender desde su propia aplicación.

La entidad anunció la incorporación de una tienda de seguros a su plataforma, con cuatro productos dirigidos a proteger los ingresos, las obligaciones crediticias y los vehículos de sus clientes. La propuesta reúne pólizas de SBS Seguros y Seguros Mundial que pueden cotizarse y contratarse sin salir de la aplicación bancaria.

La oferta incluye alternativas para personas que pierdan su trabajo, trabajadores independientes que enfrenten una incapacidad, titulares de créditos y usuarios que necesiten comprar o renovar el SOAT.

El banco apuesta por integrar estos productos a las operaciones financieras que sus clientes ya realizan desde el celular. En lugar de acudir a una aseguradora o iniciar un trámite en otro canal, pueden ingresar a la sección Explora > Seguros, seleccionar la cobertura que necesitan y consultar cuánto cuesta.

El proceso tiene tres pasos y requiere una validación biométrica o mediante clave. Antes de confirmar, el usuario conoce el precio de la póliza. El cobro se realiza desde su cuenta Lulo y el documento se envía al correo electrónico registrado.

¿Qué pasa si pierde el empleo o no puede pagar un crédito?

Dos de los productos están relacionados directamente con la continuidad de los ingresos. Lulo Paga Tu Vida contempla hasta seis pagos de entre $300.000 y $3,5 millones para personas que pierdan involuntariamente su empleo. Para los trabajadores independientes, la cobertura opera cuando se presenta una incapacidad. El precio comienza en $20.000 mensuales.

Pago Protegido, por su parte, está dirigido a quienes tienen un crédito con Lulo Bank. Si el titular pierde su empleo o, en el caso de los independientes, queda incapacitado, el seguro cubre hasta tres cuotas del préstamo, cada una por un máximo de $2 millones. También incluye un amparo de $5 millones por muerte accidental. Su costo se incorpora al pago del crédito.

La tercera alternativa, Nómina Protegida, está pensada para quienes reciben su salario en Lulo Bank por un monto mínimo de $3 millones. Si el asegurado fallece por accidente, sus beneficiarios pueden recibir una suma equivalente a 12 meses de salario. La póliza incluye coaching financiero y orientación laboral, con precios desde $10.440 mensuales.

El cuarto producto responde a una obligación distinta: mantener vigente el SOAT. Los clientes pueden comprarlo o renovarlo desde la aplicación y recibir el documento por correo. También pueden agregar una cobertura voluntaria para daños ocasionados a terceros, desde $58.100 al año para motos y $89.200 para carros.

La llegada de estos productos coincide con un aumento del desempleo en Colombia. El DANE reportó una tasa nacional del 9,4 % en agosto de 2026, 0,8 puntos porcentuales por encima del dato del mismo mes de 2025.

Para Lulo Bank, la iniciativa amplía el tipo de necesidades que puede atender desde su plataforma. «Diseñamos cada seguro a partir de lo que más les preocupa a nuestros usuarios: quedarse sin ingreso, dejar a su familia desprotegida o atrasarse con un crédito», explicó Alex Murcia, Business Owner de Seguros de la entidad.

Los productos están disponibles para los clientes en la aplicación, aunque cada uno tiene condiciones de asegurabilidad, exclusiones y límites de cobertura. Lulo Paga Tu Vida, Nómina Protegida y Pago Protegido son expedidos por SBS Seguros Colombia, mientras que el SOAT corresponde a Seguros Mundial.