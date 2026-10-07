Bre-B propone una referencia para identificar facturas y pagos

Una transferencia por Bre-B podría llevar, además de la información habitual de la operación, una referencia que permita saber qué producto, servicio o factura está pagando el cliente. Esa es una de las modificaciones que propone el Banco de la República para los sistemas de pagos inmediatos y que también contempla nuevos controles frente a posibles fraudes.

La propuesta todavía no es una regla definitiva. El documento fue publicado el 2 de octubre de 2026 para recibir comentarios y el plazo vence el 17 de octubre a las 5:00 p. m.

Entre los cambios planteados aparece la creación de la Referencia de Pago, definida como un código numérico o alfanumérico asociado a una orden de pago o transferencia inmediata. Su función sería permitir la identificación del bien o servicio relacionado con esa operación.

Para un comercio, por ejemplo, esta referencia podría servir para asociar una transferencia con una factura o una venta específica. Esto facilitaría posteriormente la revisión de los movimientos recibidos y la conciliación de los pagos.

El proyecto también plantea distinguir entre los pagos realizados a personas naturales y aquellos cuyo beneficiario sea una persona jurídica, que puede ser pública o privada. En el caso de los comercios, además, aparece una posibilidad relacionada con las Llaves: el código de establecimiento de comercio podría utilizarse como una de ellas.

Más controles para las Llaves ante posibles fraudes

La propuesta incorpora cambios que apuntan directamente a la seguridad de las transferencias inmediatas. Entre ellos está el fortalecimiento de las reglas para bloquear Llaves cuando se detecten eventos o riesgos de fraude o suplantación.

Los participantes también tendrían que bloquear una Llave cuando lo solicite su titular o cuando así lo establezcan los lineamientos del Banco de la República. La reactivación quedaría sujeta a las políticas y procedimientos definidos por cada participante.

El documento mantiene las Llaves como uno de los mecanismos para iniciar pagos inmediatos, junto con los códigos QR. Para los clientes comerciantes, las opciones previstas incluyen documento de identidad, número de celular, correo electrónico, una Llave alfanumérica y el código del establecimiento de comercio.

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También se plantean ajustes relacionados con los QR, la disponibilidad del servicio, la experiencia del cliente y los estándares técnicos para procesar las operaciones. El objetivo general es actualizar las reglas que permiten la interoperabilidad de los sistemas de pagos inmediatos.

Por ahora, los usuarios de Bre-B no tienen que realizar ningún trámite para acceder a estas modificaciones. El Banco de la República está en la etapa de comentarios del proyecto y será necesario esperar el resultado de ese proceso y las disposiciones que finalmente sean adoptadas.