Pagar una factura de gas o energía ahora podrá hacerse escaneando un código QR desde el celular. Surtigas, Gases de Occidente y la Compañía Energética de Occidente (CEO) habilitarán este mecanismo de recaudo interoperable mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.

La solución fue habilitada por Banco Popular y, según lo anunciado, tendrá un alcance de más de dos millones de usuarios de estas compañías del Grupo Promigas.

El cambio está pensado para simplificar el pago de los servicios. En lugar de buscar un canal específico de recaudo, el usuario podrá tomar la factura, escanear el código QR y completar la operación desde una aplicación bancaria o billetera digital compatible con Bre-B.

No es necesario tener una cuenta en Banco Popular para utilizar el mecanismo. La operación depende de que la aplicación financiera utilizada tenga habilitado el pago mediante QR interoperable.

El código estará incorporado en las facturas que ya cuenten con esta opción. Al escanearlo, el usuario podrá revisar los datos asociados al cobro antes de autorizar la transacción. El proceso busca reducir los pasos necesarios para completar el pago y trasladar el trámite a los canales digitales que el cliente ya utiliza.

¿Qué debe hacer el usuario para pagar?

El procedimiento parte de la factura. Si esta tiene habilitado el QR correspondiente, el cliente debe ingresar a una aplicación bancaria o billetera compatible, seleccionar la opción para escanear el código y apuntar la cámara del celular hacia la factura.

Después aparecerá la información de la operación para que pueda ser revisada antes de confirmar. Una vez autorizado el pago, el recaudo se procesa a través de la infraestructura interoperable de Bre-B.

Para las empresas, el sistema también permite recibir información sobre los pagos y gestionar el recaudo de forma inmediata. La implementación incluye a Surtigas, Gases de Occidente y CEO, compañías que atienden a usuarios de diferentes regiones del país.

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El uso del QR también marca una diferencia frente a los esquemas de pago que dependen de una entidad financiera específica. Al estar integrado con Bre-B, el código puede utilizarse desde diferentes entidades participantes, siempre que la aplicación empleada tenga habilitada esta función.

Por ahora, la información disponible no establece un cobro adicional para el usuario por utilizar este mecanismo ni fija un límite específico para el número o valor de los pagos. Por eso, quienes quieran utilizarlo deberán comprobar primero que su factura tenga el código QR y que la aplicación desde la que desean pagar sea compatible con este tipo de operación.

La medida amplía las alternativas digitales para pagar servicios públicos y lleva el sistema de pagos inmediatos a un trámite cotidiano: cancelar una factura directamente desde el celular.