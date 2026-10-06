dale! premia sus transacciones con puntos que puede cambiar por datos y SMS

Usar una billetera digital para enviar plata, recibir transferencias o pagar con tarjeta ahora puede tener otra recompensa. dale!, la plataforma financiera de Grupo Aval, lanzó Gane con dale!, una experiencia de gamificación que convierte algunas actividades dentro de la aplicación en puntos que después pueden cambiarse por datos móviles, minutos o mensajes SMS.

La dinámica combina operaciones financieras con actividades más propias de una aplicación de entretenimiento. Los usuarios pueden sumar puntos al enviar o recibir dinero mediante Bre-B y al hacer compras con la tarjeta débito dale!. También hay opciones que no requieren realizar una transacción, como ver videos, responder cuestionarios o participar en juegos disponibles dentro de la experiencia.

La propuesta cambia la lógica habitual de las recompensas en una billetera digital. En lugar de recibir directamente dinero por utilizar determinados servicios, el usuario acumula puntos que después puede redimir por beneficios definidos dentro de la plataforma.

Para quienes quieran utilizar esos puntos en servicios móviles hay un requisito adicional. Los beneficios de datos, minutos y SMS están asociados a Gane, un operador móvil virtual, por lo que es necesario contar con una SIM de este servicio.

Los puntos están ligados a una línea específica

La condición más importante está en el número celular. Los puntos se acumulan y se redimen con el número registrado en dale!, y los beneficios obtenidos se aplican a esa línea. Además, los puntos son personales y no pueden transferirse a otro número.

La portabilidad no es obligatoria. Quien ya tenga una línea puede solicitar conservar su número al adquirir la SIM de Gane. Si decide no hacer la portabilidad y recibe un número nuevo, tendrá que actualizar ese número en dale! para que coincida con el utilizado para acumular y redimir los puntos.

El sistema tampoco convierte los puntos en dinero en efectivo. Su utilidad está en los beneficios disponibles para canje y estos requieren alcanzar el mínimo establecido para cada redención. La cantidad máxima de puntos que puede acumular un usuario también está sujeta a los términos y condiciones vigentes y puede cambiar según las campañas.

Una vez alcanzado el mínimo, el canje se realiza desde la experiencia de Gane con dale!. Los beneficios suelen reflejarse en pocos minutos, aunque la compañía advierte que en algunos casos puede tomar más tiempo. Si una recarga no aparece, el usuario debe comunicarse directamente con Gane para revisar el caso.

Así, la nueva función pone las transacciones y las interacciones dentro de la app en una misma dinámica de recompensas. Para quienes quieran aprovechar los puntos para conectividad, la condición pasa por tener la SIM Gane y mantener asociado el mismo número utilizado en dale!.