Muse llega al Apple Watch y estos son los modelos compatibles

Meta ha incorporado su agente de inteligencia artificial Muse al Apple Watch. Ahora es posible escribir mensajes, dictar consultas o iniciar llamadas con el asistente directamente desde el reloj. La novedad permite acceder a una herramienta capaz de llevar a cabo gestiones sin depender exclusivamente del celular.

La función llegó el 9 de noviembre con la versión 15.0 de Muse para iOS. Según la ficha oficial de la App Store, esta entrega incorpora una app complementaria para el reloj de Apple.

Entre las novedades figura una complicación para la esfera, un acceso directo que puede colocarse junto a elementos como la fecha o la actividad física. Así, se abre Muse sin buscarlo entre las demás aplicaciones instaladas.

En la pantalla aparece una mascota virtual con aspecto de yeti, una criatura peluda que Meta utiliza para representar visualmente a su asistente.

¿Qué modelos de Apple Watch son compatibles con Muse?

Meta no ha publicado una lista oficial de relojes compatibles, pero la ficha fija un requisito mínimo de watchOS 9.0 o posterior. Con esa información y la tabla de compatibilidad de Apple, se pueden identificar los dispositivos que cumplen las condiciones del sistema operativo.

Los modelos que pueden utilizar ese sistema son los siguientes:

Apple Watch Series 4 al Series 12.

Apple Watch SE de primera, segunda y tercera generación.

Apple Watch Ultra, Ultra 2, Ultra 3 y Ultra 4.

Esta relación se obtiene de los requisitos publicados, pero no constituye una confirmación individual de funcionamiento por parte de Meta. Los Series 3 y anteriores quedan excluidos porque no pueden actualizarse a watchOS 9.

También es necesario comprobar el iPhone emparejado. Muse exige iOS 18.0 o uno posterior, disponible desde el iPhone XS. Por tanto, un reloj que admita watchOS 9 no garantiza por sí solo que pueda utilizarse Muse.

Un agente de IA que puede realizar tareas

Además de responder preguntas, Muse está diseñado para organizar planes, completar formularios, gestionar reservas y ejecutar acciones mediante servicios conectados.

Algunos procesos pueden continuar después de cerrar la app. Según la ficha de Meta en la App Store, el sistema pide aprobación antes de ejecutar acciones, como compras o cancelaciones. Sin embargo, todavía no se ha precisado cuáles de esas capacidades podrán utilizarse directamente desde el Apple Watch.

Muse funciona como app independiente y también está integrado en Instagram y Facebook. En septiembre, la compañía presentó Muse Charm, un accesorio que puede llevarse en el bolsillo o como llavero y permite interactuar mediante voz. Su apariencia recuerda a la nueva interfaz para watchOS, especialmente por la mascota.

La disponibilidad también puede variar según el país. La incorporación del Apple Watch no garantiza el acceso en todos los mercados, por lo que conviene comprobar su presencia en la App Store correspondiente.

Imagen: Apple