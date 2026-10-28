Hotmart lanza Launchpad en Colombia: así puedes crear aplicaciones y páginas web con IA

Crear una aplicación, una página web o una plataforma para una comunidad digital ya no requiere necesariamente conocimientos de programación. Hotmart anunció la llegada a Colombia de Launchpad, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite desarrollar este tipo de productos a partir de instrucciones escritas o de voz, con opciones para alojarlos, gestionar contenidos y recibir pagos dentro del mismo ecosistema.

La plataforma está dirigida a creadores de contenido, educadores, profesionales y emprendedores que buscan convertir sus conocimientos o ideas en productos digitales. Su propuesta consiste en simplificar tanto la creación como los pasos necesarios para comercializarlos, sin depender obligatoriamente de un equipo de desarrollo.

Launchpad permite construir aplicaciones, sitios web, páginas de venta, áreas de miembros y juegos mediante instrucciones en lenguaje natural. Esto significa que el usuario puede describir lo que quiere desarrollar sin tener que escribir código, mientras la inteligencia artificial se encarga de ayudar a construir el producto.

La herramienta fue presentada globalmente durante Hotmart FIRE 2026, celebrado en Belo Horizonte, Brasil. Con su llegada al mercado colombiano, la compañía busca ampliar las posibilidades para quienes quieren desarrollar negocios digitales, incluso si no cuentan con experiencia técnica.

¿Qué pueden crear los usuarios con Launchpad?

Las posibilidades dependen de la idea que cada persona quiera desarrollar. Un docente, por ejemplo, puede crear una herramienta interactiva para sus estudiantes; un creador de contenido puede diseñar un espacio exclusivo para su comunidad, y un emprendedor puede desarrollar un prototipo de aplicación web.

La integración de diferentes funciones es uno de los componentes centrales de la propuesta. Además de ayudar a construir el producto, Launchpad reúne alojamiento, gestión de contenidos y pagos, lo que permite trabajar en distintas etapas del negocio desde un mismo entorno.

Esta combinación apunta a una dificultad que enfrentan algunas personas que quieren emprender en internet: tener una idea no significa contar con las herramientas o los recursos para desarrollarla y ponerla a disposición de posibles clientes.

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Con la inteligencia artificial, parte de ese proceso puede simplificarse. Sin embargo, la posibilidad de crear un producto mediante instrucciones no garantiza por sí misma que exista una audiencia interesada en comprarlo. La viabilidad comercial dependerá también de la utilidad de la propuesta y de su capacidad para responder a una necesidad concreta.

João Pedro Resende, CEO y fundador de Hotmart, señaló que la inteligencia artificial está ampliando la capacidad de creación de más personas y abriendo posibilidades para nuevos modelos de negocio.

La compañía busca conectar esas herramientas con su experiencia en la comercialización de productos digitales, un mercado en el que participan creadores que venden contenidos, conocimientos y servicios a través de internet.

¿Cómo empezar a utilizar Launchpad en Colombia?

Las personas interesadas pueden conocer la plataforma y comenzar a explorar sus posibilidades a través del sitio web de Hotmart. La información anunciada no especifica requisitos adicionales de acceso, tarifas, planes de pago ni posibles restricciones para utilizar cada una de las funciones, por lo que esos detalles deben consultarse directamente con la compañía.

Hotmart también anunció un evento dedicado a Launchpad en México para finales de octubre, inspirado en la experiencia de FIRE, su encuentro para la economía de creadores.

La llegada de la herramienta amplía las opciones disponibles para quienes quieren pasar de una idea a un producto digital sin tener que comenzar por aprender a programar. El reto será convertir esa facilidad de desarrollo en soluciones que las personas estén dispuestas a utilizar y pagar.