Airbnb financiará hospedaje gratis para personas en crisis: quiénes pueden acceder y cómo funciona

Una persona que viaja a una gran ciudad para acompañar a un familiar con cáncer o un rescatista que se desplaza para atender una emergencia puede necesitar un lugar donde quedarse durante varios días. Para algunas personas, cubrir el costo del alojamiento representa una dificultad adicional en medio de una situación complicada. Airbnb anunció un nuevo modelo de financiación para Airbnb.org, una organización sin ánimo de lucro que ofrece hospedaje temporal gratuito a personas que atraviesan situaciones de crisis.

La compañía donará 10 centavos de dólar de sus ingresos por cada estancia elegible reservada en su plataforma. Con este mecanismo, espera aportar US$500 millones a la organización durante los próximos cinco años y acercarla a una meta de un millón de noches de alojamiento gratuito al año.

El aporte se realizará automáticamente, sin aumentar el precio que pagan los huéspedes ni reducir los ingresos de los anfitriones. Tampoco será necesario registrarse o realizar trámites adicionales para que una reserva genere la contribución. El modelo excluye las estancias canceladas antes del registro de entrada y las reservas de experiencias y servicios.

¿Quiénes pueden acceder al alojamiento gratuito?

Airbnb.org trabaja con organizaciones sociales y entidades gubernamentales para identificar a las personas que necesitan alojamiento temporal. Entre los grupos que reciben apoyo están las familias que deben desplazarse para recibir atención médica y los sobrevivientes de violencia doméstica y explotación que necesitan abandonar entornos inseguros.

La organización también ampliará su asistencia a veteranos en Estados Unidos que padecen enfermedades graves o reciben tratamientos intensivos.

Para las personas que necesitan viajar por motivos médicos, Airbnb.org prevé extender sus programas a más de 20 países antes de finalizar 2026. Entre las entidades colaboradoras figuran Leukaemia Foundation, en Australia; Instituto Beaba, en Brasil; B.C. Friends of Children, en Canadá; Fundación Xana, en España, y Children’s Miracle Network, en Estados Unidos.

El acceso no funciona como una reserva convencional abierta a cualquier usuario de Airbnb. Las organizaciones colaboradoras identifican a las personas que necesitan ayuda y, una vez vinculadas al programa, estas reciben créditos para reservar un alojamiento disponible que responda a sus necesidades.

La elección puede depender de factores como la cercanía con familiares, la posibilidad de viajar con mascotas, las condiciones de accesibilidad o el espacio requerido para quienes se desplazan juntos. Los beneficiarios no pagan por la estancia, mientras que los anfitriones reciben el pago correspondiente.

Una iniciativa que nació tras el huracán Sandy

El origen de Airbnb.org se remonta a 2012, cuando una anfitriona ofreció su vivienda a personas desplazadas por el huracán Sandy. La iniciativa motivó a otros propietarios a hacer lo mismo y, en 2020, llevó a la creación de una organización independiente.

Desde entonces, Airbnb.org ha proporcionado más de 1,6 millones de noches de alojamiento gratuito a más de 250.000 personas en todo el mundo. Su actividad también ha crecido en la atención de emergencias: durante 2026 ha ofrecido hospedaje en respuesta a más de 200 desastres, frente a los ocho registrados en 2023.

La nueva financiación permitirá ampliar los programas existentes y desarrollar otros para atender distintas necesidades de alojamiento temporal. Airbnb, por su parte, asumirá los costos operativos de Airbnb.org, por lo que, según la compañía, el 100 % de las donaciones del público se destinará directamente a proporcionar hospedaje gratuito.

El aporte por cada reserva busca convertir las estancias habituales en una fuente de financiación para esta labor humanitaria, sin que los huéspedes ni los anfitriones tengan que modificar su participación en la plataforma.