Google Maps lleva Gemini a Apple CarPlay: así funciona

Google Maps incorpora nuevas funciones de inteligencia artificial para los conductores que utilizan Apple CarPlay. La integración de Gemini permite hacer preguntas mediante voz, buscar destinos y modificar recorridos sin tener que escribir en la pantalla del celular mientras se conduce.

La función comenzó a desplegarse este 21 de octubre de 2026 en Estados Unidos y ya inició su expansión internacional. Para utilizarla, es necesario conectar el iPhone a un carro compatible con CarPlay, abrir Google Maps e iniciar la navegación. Durante el recorrido aparece un icono de Gemini en el lateral derecho de la pantalla, desde donde se puede activar el asistente.

Una de las novedades es la posibilidad de realizar solicitudes que requieren varios pasos. Por ejemplo, el conductor puede pedir que busque un parque con buenas vistas, consultar información sobre ese destino y solicitar una ruta que evite carreteras de peaje. Estas indicaciones pueden realizarse dentro de una misma conversación, sin tener que iniciar una búsqueda diferente para cada solicitud.

También se pueden reportar incidentes de tráfico mientras se conduce. Si aparece una interrupción en la vía, basta con comunicarla verbalmente para que el asistente procese el aviso. Esta capacidad amplía las opciones disponibles para informar sobre las condiciones del recorrido desde la aplicación.

Según la información sobre la integración del asistente en CarPlay, varias de estas funciones ya estaban disponibles en Google Maps para Android y iPhone, así como en Android Auto. La diferencia es que ahora también se pueden utilizar directamente desde la pantalla del carro mediante el sistema de Apple.

Cuándo llegará Gemini a CarPlay en otros países

El despliegue comenzó en Estados Unidos, pero Google también está extendiendo la función a otros mercados. Por ahora, no se ha confirmado una lista completa de países ni un calendario específico que permita conocer cuándo estará disponible en cada región.

Como ocurre con las actualizaciones graduales, la nueva integración puede tardar algunos días en aparecer, incluso después de que Google haya iniciado su distribución. Por eso, quienes todavía no encuentren Gemini en Google Maps desde CarPlay podrían recibir la función posteriormente, conforme avance su implementación.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT).