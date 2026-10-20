ChatGPT Slides permite editar una presentación entre varias personas en tiempo real

Preparar una presentación con ChatGPT ya no tiene que ser un trabajo individual. La herramienta Slides incorporó funciones para que varias personas editen el mismo documento en tiempo real y le pidan modificaciones a la inteligencia artificial sin salir del espacio de trabajo compartido.

La novedad permite que un equipo trabaje sobre una presentación común, en lugar de generar distintas versiones y tener que reunir después los cambios. Un integrante puede ajustar el contenido mientras otro revisa las diapositivas, y ambos pueden recurrir a ChatGPT para solicitar modificaciones.

Una de las opciones es mencionar a la inteligencia artificial con el símbolo @ y escribir la instrucción que se necesita. Esto permite pedir cambios durante el proceso de edición, sin tener que explicar nuevamente todo el proyecto en otra conversación.

La función puede resultar útil para equipos que preparan informes, propuestas comerciales o presentaciones de proyectos. También facilita el trabajo de quienes necesitan revisar un documento entre varias personas antes de entregarlo.

Las presentaciones también se pueden llevar a otros programas

El trabajo no tiene que terminar dentro de ChatGPT. Una vez que la presentación esté lista, los usuarios pueden exportarla a PowerPoint, PDF o Google Slides para compartirla o continuar editándola en esas aplicaciones.

La posibilidad de exportar los archivos amplía las opciones para quienes necesitan utilizar formatos habituales en reuniones, clases o entornos laborales. Sin embargo, antes de entregar una presentación conviene revisar que el contenido, los elementos gráficos y la distribución de las diapositivas se conserven correctamente en el formato elegido.

Para utilizar las nuevas funciones, los usuarios deben tener una suscripción a ChatGPT Pro, Business o Enterprise y acceso a Space, el entorno de trabajo en el que se desarrolla la colaboración.

Hay una limitación que conviene tener en cuenta: por ahora, no existe un permiso exclusivo para comentar. Por tanto, quienes compartan una presentación deben revisar los permisos disponibles y considerar si necesitan que otras personas puedan modificar el documento.

La disponibilidad de la herramienta puede variar entre cuentas elegibles. Quienes tengan alguno de los planes incluidos pueden consultar si ya cuentan con acceso a Space y a las opciones de colaboración.

Con esta actualización, ChatGPT Slides amplía sus posibilidades más allá de la generación de diapositivas. La herramienta permite que la preparación y los ajustes de una presentación ocurran en un mismo espacio, con intervención tanto de los colaboradores como de la inteligencia artificial.