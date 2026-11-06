La forma en que TikTok decide qué videos aparecen en «Para ti» está bajo cuestionamiento en Europa. La Comisión Europea considera que su sistema de recomendaciones puede mantener a las personas viendo repetidamente contenidos similares, incluso cuando están relacionados con problemas de salud mental. El organismo plantea cambios que darían mayor control sobre lo que aparece en pantalla.

El 6 de noviembre, la Comisión publicó conclusiones preliminares de una investigación realizada bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa europea que obliga a las grandes plataformas a evaluar y reducir los riesgos asociados con sus servicios. Según esa evaluación, TikTok no habría adoptado medidas suficientemente eficaces para evitar determinadas secuencias de sugerencias.

El problema está en cómo el algoritmo interpreta las interacciones. Según la investigación, lo que alguien mira o marca con «Me gusta» influye en las publicaciones que recibe después. Esto puede crear un efecto madriguera de conejo, una secuencia de contenidos similares sobre tristeza, aislamiento o imagen corporal, especialmente perjudicial para menores y adultos vulnerables.

Los controles de «Para ti» podrían cambiar

Uno de los cambios que busca la Comisión consiste en dar mayor importancia a las decisiones expresas de cada persona. Actualmente, la aplicación dispone de la opción «No me interesa», que permite pedir menos publicaciones parecidas. Sin embargo, el organismo considera que las herramientas existentes no reducen suficientemente la exposición a contenidos potencialmente perjudiciales.

La Comisión también quiere que el tiempo de visualización deje de usarse como señal para recomendar videos. Así, quedarse frente a uno de ellos no tendría por qué provocar la aparición de más material semejante. Pide, además, controles más fáciles de encontrar y manejar, junto con pruebas periódicas para comprobar el funcionamiento del algoritmo.

Estos puntos forman parte de las conclusiones preliminares de la Comisión Europea. Todavía no representan una orden definitiva ni significan que los cambios estén disponibles en la aplicación.

TikTok rechaza las acusaciones. La empresa sostiene que las afirmaciones de la Comisión son inexactas y que sus herramientas ya permiten controlar el contenido recibido. Podrá examinar el expediente y presentar su defensa antes de que haya una decisión final.

Si las infracciones llegan a confirmarse, las sanciones podrían alcanzar el 6 % de la facturación mundial anual. No se ha impuesto ninguna multa y tampoco hay fecha anunciada para implementar los cambios propuestos.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)