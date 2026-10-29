Cancelar una suscripción de almacenamiento en la nube puede afectar mucho más que el espacio disponible para guardar fotografías. Los correos electrónicos, los documentos y las copias de seguridad también pueden dejar de actualizarse. Google y Apple aplican restricciones diferentes, y conocerlas permite evitar problemas antes de suspender el pago.

La primera diferencia está en la capacidad gratuita. Google ofrece 15 GB compartidos entre Gmail, Drive y Google Fotos, mientras que Apple proporciona 5 GB para iCloud. Al cancelar un plan, el espacio contratado se mantiene hasta que termine el periodo de facturación. Después, la cuenta vuelve al espacio sin costo, salvo que tenga otro beneficio de almacenamiento vigente.

Si el contenido guardado supera ese límite, los servicios comienzan a restringir determinadas funciones. Esto no significa que las fotografías o los documentos desaparezcan inmediatamente, pero sí puede impedir que se guarden nuevos datos. La consecuencia dependerá de cuánto espacio esté ocupado y de las aplicaciones conectadas a la cuenta.

Google One puede bloquear Gmail y las nuevas copias

Al cancelar la suscripción de Google One, los archivos existentes permanecen accesibles inicialmente. Sin embargo, si la cuenta supera su cuota, Google Fotos deja de crear respaldos de imágenes y videos, mientras que Drive impide subir documentos y sincronizar nuevas modificaciones. También se limita la creación de contenido en herramientas como Documentos y Hojas de cálculo.

El correo electrónico presenta una consecuencia más delicada. Gmail deja de enviar y recibir mensajes cuando se alcanza o supera el almacenamiento permitido. Los correos entrantes se devuelven al remitente, por lo que pueden perderse comunicaciones importantes mientras no se libere espacio o se contrate nuevamente una capacidad suficiente.

Google establece además un plazo relevante. Si la cuenta permanece por encima del límite durante dos años o más, la compañía puede eliminar su contenido, incluidas las copias de seguridad de Android. Antes de hacerlo, envía avisos con al menos tres meses de anticipación. Por tanto, cancelar el plan no implica perder los archivos inmediatamente, aunque tampoco garantiza su conservación indefinida.

Cancelar iCloud detiene la sincronización y los respaldos

En los dispositivos Apple, cuando la información almacenada supera la nueva capacidad, Fotos de iCloud deja de cargar imágenes recientes y iCloud Drive no actualiza los archivos entre equipos. Las copias de seguridad del iPhone tampoco se completan.

El problema también alcanza a iCloud Mail. Si el espacio está lleno, las direcciones de correo de ese servicio no pueden enviar ni recibir mensajes. Apple indica que la sincronización y los respaldos vuelven a funcionar cuando la cuenta dispone de capacidad suficiente.

Respecto a la conservación de los archivos, los términos de iCloud contemplan que Apple puede eliminar información que exceda el límite, previo aviso de 30 días. Esto no equivale a afirmar que los datos se borrarán exactamente un mes después de cancelar la suscripción. Tampoco debe confundirse con los 180 días de conservación previstos para ciertas copias de seguridad cuando se desactiva esa función.

Antes de dejar de pagar, conviene comprobar cuánto almacenamiento se utiliza y descargar los archivos importantes en un computador o disco externo. En el iPhone se puede revisar desde Configuración, nombre de la cuenta e iCloud. Para Google, el consumo aparece en Google One. Al eliminar fotografías sincronizadas con iCloud, hay que tener especial cuidado porque también pueden desaparecer de otros dispositivos asociados.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)