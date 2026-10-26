¿Qué aplicaciones consumen más batería y espacio en Android?

Las redes sociales, las plataformas de video y los servicios de mensajería pueden reducir la autonomía del celular y acumular varios gigabytes de archivos. El impacto depende de cómo se utilice cada app. Algunas exigen más energía durante su funcionamiento, mientras otras guardan descargas y datos temporales que ocupan espacio con el paso del tiempo.

Una investigación de SafetyDetectives realizada en 2025 examinó el tamaño de 50 aplicaciones populares. Para analizar su crecimiento, comparó los paquetes disponibles en APKMirror con 21 apps que ya estaban instaladas y habían sido utilizadas en un Samsung Galaxy A55. La publicación no detalla un tiempo de uso uniforme, por lo que sus cifras no representan el almacenamiento que ocuparán en todos los celulares.

Los videos y el GPS pueden agotar antes la batería

TikTok, Instagram y YouTube ejecutan tareas exigentes al reproducir videos continuamente. Google Maps utiliza la ubicación durante la navegación, mientras WhatsApp y Telegram pueden aumentar su consumo durante las videollamadas. Spotify y Netflix también requieren energía durante la reproducción, especialmente en sesiones prolongadas.

Los videojuegos con gráficos avanzados representan otro caso. Su funcionamiento puede exigir un trabajo intenso del procesador y elevar la temperatura del dispositivo. Sin embargo, ninguna de estas actividades permite establecer un ranking universal de las aplicaciones que consumen batería en Android. La duración de las sesiones, la conexión y las características del equipo modifican los resultados.

Desde marzo de 2026, Google Play comenzó a incorporar advertencias sobre aplicaciones con consumo excesivo de batería. La medida identifica comportamientos que mantienen activo el procesador cuando el celular podría entrar en reposo.

Según la documentación técnica de Android, se considera excesiva una actividad que acumule dos horas o más de determinados bloqueos del procesador durante un periodo de 24 horas. Si ocurre en más del 5 % de las sesiones registradas durante 28 días, puede afectar la visibilidad de la app en Google Play. El cálculo excluye determinados bloqueos del sistema relacionados con audio, ubicación y transferencias iniciadas por el usuario. La advertencia aparece únicamente en algunos casos, cuando se cumplen los criterios establecidos.

¿Qué aplicaciones pueden acumular más gigabytes?

El tamaño del paquete inicial ofrece una referencia, pero los datos guardados después pueden aumentar considerablemente el espacio ocupado. En la investigación, las diferencias fueron especialmente visibles en servicios de video, redes sociales y aplicaciones que almacenan contenido multimedia.

Aplicación Resultado observado en el estudio Netflix Alcanzó aproximadamente 4,1 GB SHEIN Alcanzó aproximadamente 2,4 GB TikTok Aumentó cerca de 1,8 GB Instagram Aumentó cerca de 1,6 GB CapCut Aumentó alrededor de 900 MB ChatGPT Alcanzó aproximadamente 253 MB

Estas diferencias pueden estar relacionadas con los archivos temporales, las descargas y los contenidos guardados. En aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, las fotografías, los videos y las notas de voz también contribuyen a ocupar almacenamiento.

Cómo revisar la batería y el almacenamiento en tu Android

Para comprobar el gasto de energía, abre Ajustes, entra en Batería y selecciona Uso de batería o una opción equivalente. Allí puedes consultar qué aplicaciones aparecen con mayor consumo y, según el modelo, distinguir la actividad en pantalla de los procesos en segundo plano.

Android permite restringir algunas tareas que continúan ejecutándose cuando una app no está abierta. Sin embargo, esta opción puede retrasar notificaciones, mensajes y actualizaciones.

Para revisar el espacio disponible, entra en Ajustes y selecciona Almacenamiento. Desde el apartado de aplicaciones puedes consultar cuánto ocupa cada una, incluidos sus datos y archivos temporales.

Borrar la caché elimina información provisional, mientras que borrar el almacenamiento elimina permanentemente los datos locales de una aplicación. Antes de utilizar esta última opción, conviene revisar las copias de seguridad y eliminar las descargas que ya no necesitas.

Una aplicación que aparece entre las primeras posiciones de consumo no necesariamente tiene un problema. Lo importante es comprobar si está gastando energía de manera inusual, especialmente durante los periodos en los que el celular permanece sin utilizarse.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)